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Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911891763.html
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Дзержинском и Жуковском районах. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T07:06
2023-11-26T07:06
специальная военная операция на украине
калужская область
дзержинский
жуковский район
владислав шапша
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Дзержинском и Жуковском районах.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО ночью сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее министерство сообщило, что утром девять беспилотников сбиты над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями."Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231125/donetsk-1911797493.html
калужская область
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калужская область, дзержинский, жуковский район, владислав шапша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Дзержинский, Жуковский район, Владислав Шапша, Происшествия
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА

Губернатор Шапша: в Дзержинском и Жуковском районах Калужской области сбили БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Дзержинском и Жуковском районах.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО ночью сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее министерство сообщило, что утром девять беспилотников сбиты над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
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"Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьДзержинскийЖуковский районВладислав ШапшаПроисшествия
 
 
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