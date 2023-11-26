https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911891763.html
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Дзержинском и Жуковском районах. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T07:06
2023-11-26T07:06
2023-11-26T07:06
специальная военная операция на украине
калужская область
дзержинский
жуковский район
владислав шапша
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Дзержинском и Жуковском районах.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО ночью сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее министерство сообщило, что утром девять беспилотников сбиты над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями."Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231125/donetsk-1911797493.html
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калужская область, дзержинский, жуковский район, владислав шапша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Дзержинский, Жуковский район, Владислав Шапша, Происшествия
Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА
Губернатор Шапша: в Дзержинском и Жуковском районах Калужской области сбили БПЛА