https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911891763.html

Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА

Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023

Губернатор Калужской области рассказал об уничтожении украинских БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Дзержинском и Жуковском районах. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T07:06

2023-11-26T07:06

2023-11-26T07:06

специальная военная операция на украине

калужская область

дзержинский

жуковский район

владислав шапша

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Дзержинском и Жуковском районах.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО ночью сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее министерство сообщило, что утром девять беспилотников сбиты над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями."Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231125/donetsk-1911797493.html

калужская область

дзержинский

жуковский район

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калужская область, дзержинский, жуковский район, владислав шапша, происшествия