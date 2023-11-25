Рейтинг@Mail.ru
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/zavody-1911787312.html
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве - РИА Новости, 25.11.2023
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что выручка столичных промышленных предприятий выросла на 37% за три года, а объем производительности РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:11
2023-11-25T10:11
экономика
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747565133_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_4b130e443362847126744d89bd618734.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что выручка столичных промышленных предприятий выросла на 37% за три года, а объем производительности увеличился на 15,1% процента с января по сентябрь. "На 37% выросла выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года... Только с января по сентябрь 2023 года их объем производства увеличился на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2022-го", - написал мэр. Он отметил, что показатель выручки на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по стране. По его словам, столице работает больше четырех тысяч промышленных площадок, где выпускают лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежду и многое другое. "В Москве создан благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки", - добавил Собянин.
https://realty.ria.ru/20231121/most-1910811066.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747565133_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_d764b72a5231d0eb8c43d833b675f27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сергей собянин
Экономика, Москва, Сергей Собянин
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве

Собянин сообщил о росте выручки и производительности заводов в Москве

© РИА Новости / Олег ЗолотоЦех завода
Цех завода - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Олег Золото
Цех завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что выручка столичных промышленных предприятий выросла на 37% за три года, а объем производительности увеличился на 15,1% процента с января по сентябрь.
"На 37% выросла выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года... Только с января по сентябрь 2023 года их объем производства увеличился на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2022-го", - написал мэр.
Он отметил, что показатель выручки на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по стране. По его словам, столице работает больше четырех тысяч промышленных площадок, где выпускают лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежду и многое другое.
"В Москве создан благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки", - добавил Собянин.
Мэр Москвы Собянин на ПМЭФ-2023
Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон
21 ноября, 14:15
 
ЭкономикаМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала