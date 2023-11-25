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Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве - РИА Новости, 25.11.2023
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что выручка столичных промышленных предприятий выросла на 37% за три года, а объем производительности РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:11
2023-11-25T10:11
2023-11-25T10:11
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что выручка столичных промышленных предприятий выросла на 37% за три года, а объем производительности увеличился на 15,1% процента с января по сентябрь. "На 37% выросла выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года... Только с января по сентябрь 2023 года их объем производства увеличился на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2022-го", - написал мэр. Он отметил, что показатель выручки на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по стране. По его словам, столице работает больше четырех тысяч промышленных площадок, где выпускают лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежду и многое другое. "В Москве создан благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки", - добавил Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, сергей собянин
Экономика, Москва, Сергей Собянин
Собянин сообщил о росте выручки заводов в Москве
Собянин сообщил о росте выручки и производительности заводов в Москве
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале
, что выручка столичных промышленных предприятий выросла на 37% за три года, а объем производительности увеличился на 15,1% процента с января по сентябрь.
"На 37% выросла выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы
за три года... Только с января по сентябрь 2023 года их объем производства увеличился на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2022-го", - написал мэр.
Он отметил, что показатель выручки на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по стране. По его словам, столице работает больше четырех тысяч промышленных площадок, где выпускают лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежду и многое другое.
"В Москве создан благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки", - добавил Собянин.
Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон