https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911875203.html

В ЦАХАЛ заявили о продвижении в освобождении второй группы пленных из Газы

В ЦАХАЛ заявили о продвижении в освобождении второй группы пленных из Газы - РИА Новости, 25.11.2023

В ЦАХАЛ заявили о продвижении в освобождении второй группы пленных из Газы

В процессе освобождения второй группы израильских заложников из сектора Газа наметился существенный прогресс, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T23:22

2023-11-25T23:22

2023-11-25T23:34

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. В процессе освобождения второй группы израильских заложников из сектора Газа наметился существенный прогресс, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Сегодня вечером наши усилия продолжаются, и мы проинформируем семьи и общественность, когда что-то произойдет. Надо набраться терпения, имеется значительный прогресс", - сказал Хагари на брифинге.В среду стало известно, что Израиль и правящее в секторе Газа движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.В субботу вечером военное крыло ХАМАС "Бригады "Аль-Кассам" объявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.После получения от Египта и Катара заверения Израиля о приверженности всем условиям сделки ХАМАС согласился продолжить выполнение соглашения об обмене пленными.

https://ria.ru/20231125/reyd-1911872031.html

https://ria.ru/20231125/plennye-1911871227.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году