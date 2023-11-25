https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911858692.html

СМИ: ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

СМИ: ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит заложников - РИА Новости, 25.11.2023

СМИ: ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Израиль возобновит военные действия в секторе Газа, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников, сообщил в субботу 12-й канал израильского... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T20:16

2023-11-25T20:16

2023-11-25T20:25

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

египет

катар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Израиль возобновит военные действия в секторе Газа, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.По данным источника телеканала, все заявления ХАМАС о том, что Израиль якобы нарушил соглашение, "являются ложными".Телеканал отмечает, что Израиль выполнил все условия сделки, а обвинения ХАМАС лишь "ставят в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара".Незадолго до этого военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии, "касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, и не будет соблюдать согласованные стандарты для освобождения заключенных".В пятницу в секторе Газа вступило в силу прекращение огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум десять дней. За это время в два этапа может быть освобождено до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. За первые четыре дня прекращения боевых действий предполагается освободить 50 заложников. В первый день перемирия было освобождено 13 израильтян и 11 иностранных граждан. Сегодня должны освободить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 заложников из Израиля.

https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911852657.html

израиль

сектор газа

египет

катар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, египет, катар