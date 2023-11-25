СМИ: ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит заложников
СМИ: ЦАХАЛ возобновит операцию, если к полуночи ХАМАС не освободит заложников
© AP Photo / Ohad ZwigenbergВертолет с заложниками, освобожденными ХАМАС, в Петах-Тикве, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Израиль возобновит военные действия в секторе Газа, если к полуночи ХАМАС не освободит вторую группу заложников, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.
По данным источника телеканала, все заявления ХАМАС о том, что Израиль якобы нарушил соглашение, "являются ложными".
Телеканал отмечает, что Израиль выполнил все условия сделки, а обвинения ХАМАС лишь "ставят в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара".
Незадолго до этого военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии, "касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, и не будет соблюдать согласованные стандарты для освобождения заключенных".
В пятницу в секторе Газа вступило в силу прекращение огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум десять дней. За это время в два этапа может быть освобождено до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. За первые четыре дня прекращения боевых действий предполагается освободить 50 заложников. В первый день перемирия было освобождено 13 израильтян и 11 иностранных граждан. Сегодня должны освободить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 заложников из Израиля.