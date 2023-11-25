https://ria.ru/20231125/zaderzhanie-1911872602.html

Полиция задержала протестующих, пускавших пиротехнику в центре Лондона

Полиция задержала протестующих, пускавших пиротехнику в центре Лондона - РИА Новости, 25.11.2023

Полиция задержала протестующих, пускавших пиротехнику в центре Лондона

Полиция Лондона сообщила о задержании участников пропалестинских протестов, запускавших сигнальные ракеты на правительственной улице Уайтхолл. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T22:54

2023-11-25T22:54

2023-11-25T22:54

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израиль

лондон

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании участников пропалестинских протестов, запускавших сигнальные ракеты на правительственной улице Уайтхолл. Ранее полиция Лондона заявляла, что один из участников многотысячного субботнего митинга в поддержку Палестины в Лондоне был задержан по подозрению в разжигании межнациональной ненависти почти в самом начале шествия. "Отколовшаяся группа протестующих начала продвигаться по улице Уайтхолл. Они запускали сигнальные ракеты, которые в предыдущие выходные использовались против офицеров полиции", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. Полиция также подчеркнула, что группу протестующих задержали для проведения обыска. Ранее издание Standard сообщало, что в Лондоне в субботу проходит очередной митинг в поддержку Палестины, на фоне объявленного временного перемирия демонстранты призывают к прекращению огня в Газе. В пятницу в 7.00 (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщал, что Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, так как этот регион остается зоной боевых действий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231125/shestvie-1911840825.html

https://ria.ru/20231122/khamas-1911054337.html

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в мире, израиль, лондон, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году