https://ria.ru/20231125/ukrenergo-1911817241.html

В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения

В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения - РИА Новости, 25.11.2023

В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в субботу, что в результате повреждений электрических сетей энергоснабжающих компаний в центральном... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:12

2023-11-25T15:12

2023-11-25T15:12

в мире

киев

киевская область

укрэнерго

украина

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в субботу, что в результате повреждений электрических сетей энергоснабжающих компаний в центральном регионе Украины, в Киеве и Киевской области возможны ограничения энергоснабжения "Магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго (сети энергоснабжающих компаний - ред.) в центральном регионе повреждены.... Это значит, что надежность энергопитания в регионе снижена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Отмечается, что в период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области. Ранее в субботу минэнерго Украины сообщало, что без света остались 120 учреждений и жилые дома, повреждена линия электропередачи в Киеве и в Киевской области.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911399325.html

киев

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, киевская область, укрэнерго, украина, жкх