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В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения - РИА Новости, 25.11.2023
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15:12 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/ukrenergo-1911817241.html
В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения
В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения - РИА Новости, 25.11.2023
В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в субботу, что в результате повреждений электрических сетей энергоснабжающих компаний в центральном... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:12
2023-11-25T15:12
в мире
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киевская область
укрэнерго
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в субботу, что в результате повреждений электрических сетей энергоснабжающих компаний в центральном регионе Украины, в Киеве и Киевской области возможны ограничения энергоснабжения "Магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго (сети энергоснабжающих компаний - ред.) в центральном регионе повреждены.... Это значит, что надежность энергопитания в регионе снижена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Отмечается, что в период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области. Ранее в субботу минэнерго Украины сообщало, что без света остались 120 учреждений и жилые дома, повреждена линия электропередачи в Киеве и в Киевской области.
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В мире, Киев, Киевская область, Укрэнерго, Украина, ЖКХ
В Киеве предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения

"Укрэнерго": возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в субботу, что в результате повреждений электрических сетей энергоснабжающих компаний в центральном регионе Украины, в Киеве и Киевской области возможны ограничения энергоснабжения
«
"Магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго (сети энергоснабжающих компаний - ред.) в центральном регионе повреждены.... Это значит, что надежность энергопитания в регионе снижена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Отмечается, что в период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области.
Ранее в субботу минэнерго Украины сообщало, что без света остались 120 учреждений и жилые дома, повреждена линия электропередачи в Киеве и в Киевской области.
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