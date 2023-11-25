https://ria.ru/20231125/turizm-1911819815.html

Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму, заявил Новак

Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму, заявил Новак - РИА Новости, 25.11.2023

Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму, заявил Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:30

2023-11-25T15:30

2023-11-25T15:30

туризм

экономика

анкара (провинция)

турция

москва

александр новак

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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году. В Анкаре прошло 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле. "Развивается традиционно сотрудничество в области туризма. Традиционно Турция на лидирующих позициях у российских туристов. Ожидается, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели. Будем работать над дальнейшим наращиванием турпотока", - сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.

https://ria.ru/20231118/tury-1910135236.html

анкара (провинция)

турция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, анкара (провинция), турция, москва, александр новак