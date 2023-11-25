https://ria.ru/20231125/turizm-1911819815.html
Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму, заявил Новак
Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму, заявил Новак - РИА Новости, 25.11.2023
Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму, заявил Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:30
2023-11-25T15:30
2023-11-25T15:30
туризм
экономика
анкара (провинция)
турция
москва
александр новак
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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году. В Анкаре прошло 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле. "Развивается традиционно сотрудничество в области туризма. Традиционно Турция на лидирующих позициях у российских туристов. Ожидается, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели. Будем работать над дальнейшим наращиванием турпотока", - сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.
https://ria.ru/20231118/tury-1910135236.html
анкара (провинция)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анкара (провинция), турция, москва, александр новак
Туризм, Экономика, Анкара (провинция), Турция, Москва, Александр Новак
Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму, заявил Новак
Новак: Москва и Анкара ожидают рекордных показателей по туризму в 2023 году
АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма в текущем году.
В Анкаре прошло 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.
"Развивается традиционно сотрудничество в области туризма. Традиционно Турция на лидирующих позициях у российских туристов. Ожидается, что в этом году мы выйдем на рекордные показатели. Будем работать над дальнейшим наращиванием турпотока", - сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.
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