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ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/snaryady-1911830667.html
ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут
ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут
Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:42
2023-11-25T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
сцкк
стирол
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщениях на странице во Вконтакте представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231125/boepripasy-1911820489.html
горловка
украина
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в мире, горловка, украина, сцкк, стирол, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов за пять минут

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из кассетных боеприпасов в Горловке
Один из кассетных боеприпасов в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из кассетных боеприпасов в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях на странице во Вконтакте представительства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаСЦККСтиролНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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