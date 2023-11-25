https://ria.ru/20231125/snaryady-1911830667.html

ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут

ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут - РИА Новости, 25.11.2023

ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов за пять минут

Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:42

2023-11-25T16:42

2023-11-25T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях на странице во Вконтакте представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231125/boepripasy-1911820489.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, сцкк, стирол, нато, донецкая народная республика