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Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 25.11.2023 (обновлено: 19:52 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/sklady-1911853187.html
Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ
Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ
О взрывах в Киеве, интервью главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T19:37
2023-11-25T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
борис джонсон
давид арахамия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. О взрывах в Киеве, интервью главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Российские войска уничтожили два склада авиационных средств ВСУ Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска, сообщило Минобороны. Кроме того, в районах Вольнянска в Запорожской области и Павловки в Днепропетровской области удалось поразить две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Кризис на Украине мог закончиться весной 2022 годаГлава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу "1+1", что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако киевские власти не согласились на нейтралитет страны. По его словам, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой. Российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле весной 2022 года, Арахамия входил в состав делегации Украины. &quot;Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: &quot;Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать&quot;, — отметил Арахамия.Взрывы в КиевеУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги. В Минэнерго Украины заявили, что без света в Киеве остались 120 учреждений и жилые дома. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, Киев потерял за сутки на разных направлениях порядка 680 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка. Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 в Днепропетровской области. Всего с начала спецоперации уничтожено 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 611 танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20231125/manevr-1911832254.html
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в мире, киев, россия, украина, борис джонсон, давид арахамия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, верховная рада украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Борис Джонсон, Давид Арахамия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МиГ-29
Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили два склада авиационных средств ВСУ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. О взрывах в Киеве, интервью главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Российские войска уничтожили два склада авиационных средств ВСУ

Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска, сообщило Минобороны.
Кроме того, в районах Вольнянска в Запорожской области и Павловки в Днепропетровской области удалось поразить две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Вчера, 16:56

Кризис на Украине мог закончиться весной 2022 года

Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу "1+1", что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако киевские власти не согласились на нейтралитет страны. По его словам, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой.
Российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле весной 2022 года, Арахамия входил в состав делегации Украины.
«

"Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", — отметил Арахамия.

Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине
Вчера, 15:49

Взрывы в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги.
В Минэнерго Украины заявили, что без света в Киеве остались 120 учреждений и жилые дома.

Ход спецоперации

По данным Минобороны, Киев потерял за сутки на разных направлениях порядка 680 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка. Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 в Днепропетровской области.
Всего с начала спецоперации уничтожено 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 611 танков и других боевых бронированных машин.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Столица не выдержит. В Киеве пришли в ужас из-за мощного удара России
Вчера, 19:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаБорис ДжонсонДавид АрахамияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМиГ-29
 
 
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