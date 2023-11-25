https://ria.ru/20231125/sklady-1911853187.html

Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ

Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023

Спецоперация, 25 ноября: ВС России уничтожили два склада авиасредств ВСУ

О взрывах в Киеве, интервью главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T19:37

2023-11-25T19:37

2023-11-25T19:52

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. О взрывах в Киеве, интервью главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Российские войска уничтожили два склада авиационных средств ВСУ Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска, сообщило Минобороны. Кроме того, в районах Вольнянска в Запорожской области и Павловки в Днепропетровской области удалось поразить две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Кризис на Украине мог закончиться весной 2022 годаГлава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу "1+1", что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако киевские власти не согласились на нейтралитет страны. По его словам, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой. Российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле весной 2022 года, Арахамия входил в состав делегации Украины. "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", — отметил Арахамия.Взрывы в КиевеУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги. В Минэнерго Украины заявили, что без света в Киеве остались 120 учреждений и жилые дома. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, Киев потерял за сутки на разных направлениях порядка 680 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка. Средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 в Днепропетровской области. Всего с начала спецоперации уничтожено 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 611 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20231125/manevr-1911832254.html

https://ria.ru/20231125/peregovory-1911821901.html

https://ria.ru/20231125/udar-1911851446.html

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