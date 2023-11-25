https://ria.ru/20231125/sevastopol-1911788512.html

В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу

В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу - РИА Новости, 25.11.2023

В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу

Подпорная стена обрушилась на проезжую часть в Севастополе, сообщает прокуратура города. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:38

2023-11-25T10:38

2023-11-25T11:18

происшествия

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Подпорная стена обрушилась на проезжую часть в Севастополе, сообщает прокуратура города. "Организована проверка по факту обрушения подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского в г. Севастополе", - говорится в сообщении. Информация об обрушении подпорной стены на проезжую часть поступила около 8.20 мск в субботу. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города информирует, что из-за обрушения подпорной стены на участке дороги на площади Восставших возможны нарушения в работе общественного транспорта. "Просим планировать поездки заранее", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911730929.html

севастополь

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, севастополь, республика крым