https://ria.ru/20231125/sevastopol-1911788512.html
В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу
В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу - РИА Новости, 25.11.2023
В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу
Подпорная стена обрушилась на проезжую часть в Севастополе, сообщает прокуратура города. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:38
2023-11-25T10:38
2023-11-25T11:18
происшествия
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Подпорная стена обрушилась на проезжую часть в Севастополе, сообщает прокуратура города. "Организована проверка по факту обрушения подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского в г. Севастополе", - говорится в сообщении. Информация об обрушении подпорной стены на проезжую часть поступила около 8.20 мск в субботу. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города информирует, что из-за обрушения подпорной стены на участке дороги на площади Восставших возможны нарушения в работе общественного транспорта. "Просим планировать поездки заранее", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911730929.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, республика крым
Происшествия, Севастополь, Республика Крым
В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу
В Севастополе подпорная стена обрушилась на проезжую часть
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости.
Подпорная стена обрушилась на проезжую часть в Севастополе, сообщает
прокуратура города.
"Организована проверка по факту обрушения подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского в г. Севастополе", - говорится в сообщении.
Информация об обрушении подпорной стены на проезжую часть поступила около 8.20 мск в субботу. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города информирует, что из-за обрушения подпорной стены на участке дороги на площади Восставших возможны нарушения в работе общественного транспорта. "Просим планировать поездки заранее", - подчеркнули в ведомстве.
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