https://ria.ru/20231125/pogibshiy-1911816414.html
Израильские военные убили палестинца во время рейда на Западном берегу
Израильские военные убили палестинца во время рейда на Западном берегу - РИА Новости, 25.11.2023
Израильские военные убили палестинца во время рейда на Западном берегу
Один человек был убит в субботу утром и двое других получили огнестрельные ранения в ходе рейда израильской армии в районе Кабатия к югу от города Дженин на... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:05
2023-11-25T15:05
2023-11-25T15:16
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 25 ноя - РИА Новости. Один человек был убит в субботу утром и двое других получили огнестрельные ранения в ходе рейда израильской армии в районе Кабатия к югу от города Дженин на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "В больнице скончался палестинец от тяжелых ран, которые он получил в результате огня израильских войск в ходе рейда в районе Кабатия к югу от города Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении. Согласно заявлению Красного полумесяца, в результате израильского рейда в муниципалитет Кабатия ранения получили три человека. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. Ранее представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи сообщал, что Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, так как этот регион остается зоной боевых действий.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, красный полумесяц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Красный полумесяц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские военные убили палестинца во время рейда на Западном берегу
Минздрав Палестины: во время рейда армии Израиля на Западном берегу убит мужчина