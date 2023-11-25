https://ria.ru/20231125/pogibshiy-1911816414.html

Израильские военные убили палестинца во время рейда на Западном берегу

Израильские военные убили палестинца во время рейда на Западном берегу - РИА Новости, 25.11.2023

Израильские военные убили палестинца во время рейда на Западном берегу

Один человек был убит в субботу утром и двое других получили огнестрельные ранения в ходе рейда израильской армии в районе Кабатия к югу от города Дженин на... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:05

2023-11-25T15:05

2023-11-25T15:16

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 25 ноя - РИА Новости. Один человек был убит в субботу утром и двое других получили огнестрельные ранения в ходе рейда израильской армии в районе Кабатия к югу от города Дженин на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "В больнице скончался палестинец от тяжелых ран, которые он получил в результате огня израильских войск в ходе рейда в районе Кабатия к югу от города Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении. Согласно заявлению Красного полумесяца, в результате израильского рейда в муниципалитет Кабатия ранения получили три человека. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. Ранее представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи сообщал, что Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава, так как этот регион остается зоной боевых действий.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, красный полумесяц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году