Рейтинг@Mail.ru
"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/peregovory-1911821901.html
"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине
"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 25.11.2023
"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине
Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:49
2023-11-25T15:49
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
флориан филиппо
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, &lt;…&gt; давайте заставим Зеленского &lt;…&gt; пойти на переговоры", — предложил он.Филиппо также выразил желание отменить антироссийские санкции и начать диалог с Москвой как можно скорее. Политик подчеркнул, что даже в эфире французского телевидения все чаще звучат мнения о прекращении помощи Украине.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231125/vpk-1911816567.html
https://ria.ru/20231125/rukovodstvo-1911788742.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, флориан филиппо, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Владимир Путин
"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине

Политик Филиппо призвал Запад заставить Зеленского начать переговоры с Россией

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, <…> давайте заставим Зеленского <…> пойти на переговоры", — предложил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Вчера, 15:06
Филиппо также выразил желание отменить антироссийские санкции и начать диалог с Москвой как можно скорее. Политик подчеркнул, что даже в эфире французского телевидения все чаще звучат мнения о прекращении помощи Украине.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ
Вчера, 10:40
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала