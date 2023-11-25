https://ria.ru/20231125/peregovory-1911821901.html

"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине

"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 25.11.2023

"Заставить Зеленского": во Франции предложили неожиданный план по Украине

Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:49

2023-11-25T15:49

2023-11-25T15:49

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, <…> давайте заставим Зеленского <…> пойти на переговоры", — предложил он.Филиппо также выразил желание отменить антироссийские санкции и начать диалог с Москвой как можно скорее. Политик подчеркнул, что даже в эфире французского телевидения все чаще звучат мнения о прекращении помощи Украине.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231125/vpk-1911816567.html

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