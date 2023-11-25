https://ria.ru/20231125/ostanovka-1911868274.html

Полиция Саратова накажет родителей подростков, сломавших остановку

Полиция Саратова накажет родителей подростков, сломавших остановку - РИА Новости, 25.11.2023

Полиция Саратова накажет родителей подростков, сломавших остановку

Полиция привлечет к административной ответственности родителей двух подростков после видео, на котором школьники разбивают остановочный павильон в Балаково,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T21:59

2023-11-25T21:59

2023-11-25T21:59

происшествия

саратов

балаково

саратовская область

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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция привлечет к административной ответственности родителей двух подростков после видео, на котором школьники разбивают остановочный павильон в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. Ранее в паблике "Типичный Балаково" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, запечатлевшее, как двое молодых людей находятся на остановке, спустя несколько секунд один из них начинает бить ногами по павильону и разбивает одну из его стен, затем второй также ударят ногой по остановке, после чего оба пешком уходят оттуда. "В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена видеозапись, на которой неизвестные повреждают конструкцию остановочного павильона на улице Строительной города Балаково... Установлены личности участников инцидента. Ими оказались несовершеннолетние 15 и 16 лет, ранее в поле зрения полиции не попадали... На родителей несовершеннолетних будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Полиция также проводит проверку по данному факту. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе ущерб, причиненный дорожно-коммунальному хозяйству города Балаково в результате противоправных действий", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231025/video-1905250359.html

саратов

балаково

саратовская область

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происшествия, саратов, балаково, саратовская область