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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 25.11.2023 (обновлено: 10:19 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/obstrel-1911786397.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 9.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:02
2023-11-25T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.
https://ria.ru/20231124/obstrel-1911741134.html
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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