https://ria.ru/20231125/obstrel-1911786397.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 9.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:02
2023-11-25T10:02
2023-11-25T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.
https://ria.ru/20231124/obstrel-1911741134.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО