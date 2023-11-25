https://ria.ru/20231125/obstrel-1911786397.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 9.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:02

2023-11-25T10:02

2023-11-25T10:19

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.

https://ria.ru/20231124/obstrel-1911741134.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк