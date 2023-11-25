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Губернатор Севастополя извинился за обрушение подпорной стены - РИА Новости, 25.11.2023
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23:08 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/izvinenie-1911873628.html
Губернатор Севастополя извинился за обрушение подпорной стены
Губернатор Севастополя извинился за обрушение подпорной стены - РИА Новости, 25.11.2023
Губернатор Севастополя извинился за обрушение подпорной стены
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев извинился в своем Telegram-канале за обрушение подпорной стены в городе и заявил, что уже провел "разбор полетов" и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:08
2023-11-25T23:08
севастополь
михаил развожаев
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев извинился в своем Telegram-канале за обрушение подпорной стены в городе и заявил, что уже провел "разбор полетов" и сделал соответствующие оргвыводы. Утром в субботу в Севастополе подпорная стена обрушилась на проезжую часть. После полудня дорогу очистили от обвалившегося грунта и камней и восстановили движение транспорта. "Уважаемые севастопольцы, приношу свои извинения за эту неприятную ситуацию. Она точно преодолима", - написал Развожаев.По его словам, работы по укреплению фрагмента рухнувшей подпорной стены продолжаются. Разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб. Губернатор отметил, что стена дала крен еще летом. Участок обезопасили, частично демонтировали и готовили к капитальной реконструкции. Подрядчик начал изыскания и проектирование. Проект должен был быть готов до конца декабря, работы начаты в конце января, начале февраля. Развожаев подчеркнул, что большую часть дня посвятил "разбору полетов". В частности, исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов, которому поручили вести проект, получил возможность исправить ситуацию, но пока ему объявлено неполное служебное соответствие. "Я также в понедельник отзову из законодательного собрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя. Директор департамента городского хозяйства покинет свою должность в понедельник. Подрядчик будет отстранен от проектирования и, конечно, производства работ. По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ", - сообщил губернатор и добавил, что будет определен новый проектировщик, учтены все ошибки, в том числе ситуация с отводом сточных вод.
https://ria.ru/20231125/sevastopol-1911788512.html
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севастополь, михаил развожаев, республика крым, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Происшествия
Губернатор Севастополя извинился за обрушение подпорной стены

Развожаев заявил, что уже провел разбор полетов из-за обрушения подпорной стены

© Фото : Министерство транспорта Республики КрымЧастичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму
Частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Министерство транспорта Республики Крым
Частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев извинился в своем Telegram-канале за обрушение подпорной стены в городе и заявил, что уже провел "разбор полетов" и сделал соответствующие оргвыводы.
Утром в субботу в Севастополе подпорная стена обрушилась на проезжую часть. После полудня дорогу очистили от обвалившегося грунта и камней и восстановили движение транспорта.
«
"Уважаемые севастопольцы, приношу свои извинения за эту неприятную ситуацию. Она точно преодолима", - написал Развожаев.
По его словам, работы по укреплению фрагмента рухнувшей подпорной стены продолжаются. Разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб.
Губернатор отметил, что стена дала крен еще летом. Участок обезопасили, частично демонтировали и готовили к капитальной реконструкции. Подрядчик начал изыскания и проектирование. Проект должен был быть готов до конца декабря, работы начаты в конце января, начале февраля. Развожаев подчеркнул, что большую часть дня посвятил "разбору полетов". В частности, исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов, которому поручили вести проект, получил возможность исправить ситуацию, но пока ему объявлено неполное служебное соответствие.
«
"Я также в понедельник отзову из законодательного собрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя. Директор департамента городского хозяйства покинет свою должность в понедельник. Подрядчик будет отстранен от проектирования и, конечно, производства работ. По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ", - сообщил губернатор и добавил, что будет определен новый проектировщик, учтены все ошибки, в том числе ситуация с отводом сточных вод.
Обрушение подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу
Вчера, 10:38
 
СевастопольМихаил РазвожаевРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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