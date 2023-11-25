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В Париже гражданам Грузии предъявили обвинения из-за кражи изданий Пушкина - РИА Новости, 25.11.2023
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16:26 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/izdaniya-1911827617.html
В Париже гражданам Грузии предъявили обвинения из-за кражи изданий Пушкина
В Париже гражданам Грузии предъявили обвинения из-за кражи изданий Пушкина - РИА Новости, 25.11.2023
В Париже гражданам Грузии предъявили обвинения из-за кражи изданий Пушкина
Следственный судья в Париже предъявил обвинения трем гражданам Грузии за кражу из библиотек редких изданий Александра Пушкина, сообщает газета Journal du... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:26
2023-11-25T16:26
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Следственный судья в Париже предъявил обвинения трем гражданам Грузии за кражу из библиотек редких изданий Александра Пушкина, сообщает газета Journal du Dimanche. "Трем выходцам из Грузии, мужчине и двум женщинам, были предъявлены обвинения по фактам "кража в составе преступной группы" и "преступный сговор", - говорится в статье. Отмечается, что мужчина был заключен под стражу. Женщины, которые приходятся ему сестрой и племянницей, были отпущены, но помещены под судебный надзор. По данным газеты, мужчина первоначально признался в подготовке кражи по указанию заказчика, чье имя он отказался называть. Женщины в свою очередь отрицали причастность к краже, заявив, что они просто "приютили" у себя члена семьи. Ранее издание Journal du Dimanche сообщило о задержании в Париже трех граждан Грузии в рамках расследования кражи множества оригинальных произведений Пушкина из ряда французских библиотек. Отмечалось, что первая кража была совершена в июле из библиотеки Лиона, где посетитель заменил оригинал на копию, а в начале октября двое правонарушителей ворвались в Национальный институт языков и цивилизаций (Inalco) в 13 округе Парижа. Они забрали десяток рукописей, после чего скрылись на машине сообщника. По данным следствия, подозреваемые принадлежат к организованной сети, занимающейся кражами оригинальных произведений поэта.
https://ria.ru/20231120/krazha-1910666887.html
https://ria.ru/20231113/deputat-1909242401.html
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в мире, париж, александр пушкин, грузия, лион
В мире, Париж, Александр Пушкин, Грузия, Лион
В Париже гражданам Грузии предъявили обвинения из-за кражи изданий Пушкина

В Париже 3 граждан Грузии обвинили в краже редких изданий Пушкина из библиотек

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Верховного суда в Париже
Здание Верховного суда в Париже - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Следственный судья в Париже предъявил обвинения трем гражданам Грузии за кражу из библиотек редких изданий Александра Пушкина, сообщает газета Journal du Dimanche.
«
"Трем выходцам из Грузии, мужчине и двум женщинам, были предъявлены обвинения по фактам "кража в составе преступной группы" и "преступный сговор", - говорится в статье.
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Отмечается, что мужчина был заключен под стражу. Женщины, которые приходятся ему сестрой и племянницей, были отпущены, но помещены под судебный надзор.
По данным газеты, мужчина первоначально признался в подготовке кражи по указанию заказчика, чье имя он отказался называть. Женщины в свою очередь отрицали причастность к краже, заявив, что они просто "приютили" у себя члена семьи.
Ранее издание Journal du Dimanche сообщило о задержании в Париже трех граждан Грузии в рамках расследования кражи множества оригинальных произведений Пушкина из ряда французских библиотек. Отмечалось, что первая кража была совершена в июле из библиотеки Лиона, где посетитель заменил оригинал на копию, а в начале октября двое правонарушителей ворвались в Национальный институт языков и цивилизаций (Inalco) в 13 округе Парижа. Они забрали десяток рукописей, после чего скрылись на машине сообщника. По данным следствия, подозреваемые принадлежат к организованной сети, занимающейся кражами оригинальных произведений поэта.
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