https://ria.ru/20231125/innovatsii-1911824199.html

Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями

Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями - РИА Новости, 25.11.2023

Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями

Тюменская область в рамках своей инновационной стратегии продолжит сотрудничество с компаниями, внедряющими инновации для обеспечения технологического... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:56

2023-11-25T15:56

2023-11-25T16:07

тюменская область

выставка-форум "россия"

экономика

технологии

тюменская область

россия

тобольск

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Тюменская область в рамках своей инновационной стратегии продолжит сотрудничество с компаниями, внедряющими инновации для обеспечения технологического суверенитета России, сообщил глава региона Александр Моор после осмотра павильонов крупных отечественных компаний на международной выставке "Россия". В частности, Моор осмотрел экспозиции "Росатома", "Сбера", "Роснефти" и "Сибура". "Мы выстраиваем свою инвестиционную стратегию. Безусловно, дальнейшее сотрудничество с крупными компаниями входит в наши планы. В том числе в таких сферах, как цифровизация, добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, развитие нефтегазохимии, разработка и практическое внедрение инноваций для обеспечения технологического суверенитета нашей страны", – сообщил тюменский губернатор, подчеркнув, что "такую задачу ставит президент России, наш национальный лидер Владимир Путин". По данным пресс-службы губернатора, с "Росатомом" у Тюменской области есть совместный проект "Эффективный регион". Со "Сбером" реализованы социально значимые проекты в образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности и других сферах. Банк также выступает экспертом в созданном по распоряжению губернатора проектном офисе по внедрению искусственного интеллекта. У "Роснефти" в регионе действует Тюменский нефтяной научный центр, на счету которого более сотни открытых месторождений, и "РН-Уватнефтегаз", в котором работают более 2,6 тысячи сотрудников "РН-Уватнефтегаза" и около 7 тысяч работников компаний-подрядчиков. Ключевым партнером области является компания "Сибур", которая за пятнадцать лет вложила в развитие нефтегазохимического производства в Тобольске более триллиона рублей. При этом Александр Моор отметил, что для развития Тюменской области интересны не только перечисленные компании – важны все инвестиционные проекты: и большие, и средние, и малые.

https://ria.ru/20231122/tyumen-1911178582.html

https://ria.ru/20231109/investstrategiya-1908347876.html

тюменская область

россия

тобольск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выставка-форум "россия", экономика, технологии, тюменская область, россия, тобольск, владимир путин, александр моор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сбер, роснефть