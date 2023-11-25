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Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями - РИА Новости, 25.11.2023
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Тюменская область
 
15:56 25.11.2023 (обновлено: 16:07 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/innovatsii-1911824199.html
Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями
Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями - РИА Новости, 25.11.2023
Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями
Тюменская область в рамках своей инновационной стратегии продолжит сотрудничество с компаниями, внедряющими инновации для обеспечения технологического... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:56
2023-11-25T16:07
тюменская область
выставка-форум "россия"
экономика
технологии
тюменская область
россия
тобольск
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Тюменская область в рамках своей инновационной стратегии продолжит сотрудничество с компаниями, внедряющими инновации для обеспечения технологического суверенитета России, сообщил глава региона Александр Моор после осмотра павильонов крупных отечественных компаний на международной выставке "Россия". В частности, Моор осмотрел экспозиции "Росатома", "Сбера", "Роснефти" и "Сибура". "Мы выстраиваем свою инвестиционную стратегию. Безусловно, дальнейшее сотрудничество с крупными компаниями входит в наши планы. В том числе в таких сферах, как цифровизация, добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, развитие нефтегазохимии, разработка и практическое внедрение инноваций для обеспечения технологического суверенитета нашей страны", – сообщил тюменский губернатор, подчеркнув, что "такую задачу ставит президент России, наш национальный лидер Владимир Путин". По данным пресс-службы губернатора, с "Росатомом" у Тюменской области есть совместный проект "Эффективный регион". Со "Сбером" реализованы социально значимые проекты в образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности и других сферах. Банк также выступает экспертом в созданном по распоряжению губернатора проектном офисе по внедрению искусственного интеллекта. У "Роснефти" в регионе действует Тюменский нефтяной научный центр, на счету которого более сотни открытых месторождений, и "РН-Уватнефтегаз", в котором работают более 2,6 тысячи сотрудников "РН-Уватнефтегаза" и около 7 тысяч работников компаний-подрядчиков. Ключевым партнером области является компания "Сибур", которая за пятнадцать лет вложила в развитие нефтегазохимического производства в Тобольске более триллиона рублей. При этом Александр Моор отметил, что для развития Тюменской области интересны не только перечисленные компании – важны все инвестиционные проекты: и большие, и средние, и малые.
https://ria.ru/20231122/tyumen-1911178582.html
https://ria.ru/20231109/investstrategiya-1908347876.html
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выставка-форум "россия", экономика, технологии, тюменская область, россия, тобольск, владимир путин, александр моор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сбер, роснефть
Тюменская область, Выставка-форум "Россия", Экономика, Технологии, Тюменская область, Россия, Тобольск, Владимир Путин, Александр Моор, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сбер, Роснефть

Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Тюменская область в рамках своей инновационной стратегии продолжит сотрудничество с компаниями, внедряющими инновации для обеспечения технологического суверенитета России, сообщил глава региона Александр Моор после осмотра павильонов крупных отечественных компаний на международной выставке "Россия".
В частности, Моор осмотрел экспозиции "Росатома", "Сбера", "Роснефти" и "Сибура".
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Тюменский губернатор поручил правительству усилить поиск инвесторов
22 ноября, 19:59
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"Мы выстраиваем свою инвестиционную стратегию. Безусловно, дальнейшее сотрудничество с крупными компаниями входит в наши планы. В том числе в таких сферах, как цифровизация, добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, развитие нефтегазохимии, разработка и практическое внедрение инноваций для обеспечения технологического суверенитета нашей страны", – сообщил тюменский губернатор, подчеркнув, что "такую задачу ставит президент России, наш национальный лидер Владимир Путин".
По данным пресс-службы губернатора, с "Росатомом" у Тюменской области есть совместный проект "Эффективный регион". Со "Сбером" реализованы социально значимые проекты в образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности и других сферах. Банк также выступает экспертом в созданном по распоряжению губернатора проектном офисе по внедрению искусственного интеллекта. У "Роснефти" в регионе действует Тюменский нефтяной научный центр, на счету которого более сотни открытых месторождений, и "РН-Уватнефтегаз", в котором работают более 2,6 тысячи сотрудников "РН-Уватнефтегаза" и около 7 тысяч работников компаний-подрядчиков. Ключевым партнером области является компания "Сибур", которая за пятнадцать лет вложила в развитие нефтегазохимического производства в Тобольске более триллиона рублей.
При этом Александр Моор отметил, что для развития Тюменской области интересны не только перечисленные компании – важны все инвестиционные проекты: и большие, и средние, и малые.
Губернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Моор поручил разработать новую инвестстратегию Тюменской области
9 ноября, 11:11
 
Тюменская областьВыставка-форум "Россия"ЭкономикаТехнологииТюменская областьРоссияТобольскВладимир ПутинАлександр МоорГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СберРоснефть
 
 
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