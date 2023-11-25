Губернатор: Тюменская область продолжит работу с инновационными компаниями
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Тюменская область в рамках своей инновационной стратегии продолжит сотрудничество с компаниями, внедряющими инновации для обеспечения технологического суверенитета России, сообщил глава региона Александр Моор после осмотра павильонов крупных отечественных компаний на международной выставке "Россия".
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"Мы выстраиваем свою инвестиционную стратегию. Безусловно, дальнейшее сотрудничество с крупными компаниями входит в наши планы. В том числе в таких сферах, как цифровизация, добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, развитие нефтегазохимии, разработка и практическое внедрение инноваций для обеспечения технологического суверенитета нашей страны", – сообщил тюменский губернатор, подчеркнув, что "такую задачу ставит президент России, наш национальный лидер Владимир Путин".
По данным пресс-службы губернатора, с "Росатомом" у Тюменской области есть совместный проект "Эффективный регион". Со "Сбером" реализованы социально значимые проекты в образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности и других сферах. Банк также выступает экспертом в созданном по распоряжению губернатора проектном офисе по внедрению искусственного интеллекта. У "Роснефти" в регионе действует Тюменский нефтяной научный центр, на счету которого более сотни открытых месторождений, и "РН-Уватнефтегаз", в котором работают более 2,6 тысячи сотрудников "РН-Уватнефтегаза" и около 7 тысяч работников компаний-подрядчиков. Ключевым партнером области является компания "Сибур", которая за пятнадцать лет вложила в развитие нефтегазохимического производства в Тобольске более триллиона рублей.
При этом Александр Моор отметил, что для развития Тюменской области интересны не только перечисленные компании – важны все инвестиционные проекты: и большие, и средние, и малые.