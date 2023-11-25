Рейтинг@Mail.ru
Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/gagauziya-1911837487.html
Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа
Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа - РИА Новости, 25.11.2023
Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа
Власти Молдавии незаконно препятствуют поставкам газа в Гагаузию по доступной цене, заявила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:36
2023-11-25T17:36
экономика
молдавия
гагаузия
украина
майя санду
евгения гуцул
молдовагаз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873412444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00ee7da73f30241d86eab04e3fbf781e.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии незаконно препятствуют поставкам газа в Гагаузию по доступной цене, заявила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале. Ранее Гуцул сообщила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Молдавский министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. "Почему Майя Санду (президент Молдавии – ред.) препятствует поставкам газа в Гагаузию по доступной цене? Сегодня этот вопрос волнует практически каждую семью в нашей автономии… Действия Майи Санду и правительства ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) не просто незаконны: эта власть лишает десятки тысяч семей надежды пережить эту зиму без долгов и в тепле", - написала Гуцул. По ее словам, более 17 миллионов кубометров природного газа уже были закуплены в Турецкой Республике и находятся на временном хранении на Украине в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". Весь этот объем природного газа компания Nordgaz Furnizare готова поставлять социальным учреждениям и бытовым потребителям в Гагаузию, в Тараклийском и Оргеевском районах по доступным ценам, значительно ниже тарифов, установленных Национальным агентством по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ). "Однако, компания АО "Молдовагаз" и ее дочерняя структура ООО "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа конечным потребителям, ссылаясь на бюрократические сложности. К сожалению, молдавская власть и газовый монополист объединили свои усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия АО "Молдовагаз", - подчеркнула Гуцул. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
https://ria.ru/20231119/gagauziya-1910458781.html
https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910425624.html
молдавия
гагаузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873412444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cff4a4907ab68e22c87f08d5f29c456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, гагаузия, украина, майя санду, евгения гуцул, молдовагаз, газпром, укртрансгаз
Экономика, Молдавия, Гагаузия, Украина, Майя Санду, Евгения Гуцул, Молдовагаз, Газпром, Укртрансгаз
Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа

Глава Гагаузии: власти Молдавии препятствуют поставкам в регион доступного газа

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии незаконно препятствуют поставкам газа в Гагаузию по доступной цене, заявила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.
Ранее Гуцул сообщила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Молдавский министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа.
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В парламенте Гагаузии раскритиковали власти Молдавии за "бардак на выборах"
19 ноября, 22:31
"Почему Майя Санду (президент Молдавии – ред.) препятствует поставкам газа в Гагаузию по доступной цене? Сегодня этот вопрос волнует практически каждую семью в нашей автономии… Действия Майи Санду и правительства ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) не просто незаконны: эта власть лишает десятки тысяч семей надежды пережить эту зиму без долгов и в тепле", - написала Гуцул.
По ее словам, более 17 миллионов кубометров природного газа уже были закуплены в Турецкой Республике и находятся на временном хранении на Украине в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". Весь этот объем природного газа компания Nordgaz Furnizare готова поставлять социальным учреждениям и бытовым потребителям в Гагаузию, в Тараклийском и Оргеевском районах по доступным ценам, значительно ниже тарифов, установленных Национальным агентством по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ).
"Однако, компания АО "Молдовагаз" и ее дочерняя структура ООО "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа конечным потребителям, ссылаясь на бюрократические сложности. К сожалению, молдавская власть и газовый монополист объединили свои усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия АО "Молдовагаз", - подчеркнула Гуцул.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции
19 ноября, 17:52
 
ЭкономикаМолдавияГагаузияУкраинаМайя СандуЕвгения ГуцулМолдовагазГазпромУкртрансгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала