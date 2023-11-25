https://ria.ru/20231125/gagauziya-1911837487.html

Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа

Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа - РИА Новости, 25.11.2023

Гуцул обвинила Санду в препятствовании поставкам в регион дешевого газа

Власти Молдавии незаконно препятствуют поставкам газа в Гагаузию по доступной цене, заявила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:36

2023-11-25T17:36

2023-11-25T17:36

экономика

молдавия

гагаузия

украина

майя санду

евгения гуцул

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии незаконно препятствуют поставкам газа в Гагаузию по доступной цене, заявила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале. Ранее Гуцул сообщила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Молдавский министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. "Почему Майя Санду (президент Молдавии – ред.) препятствует поставкам газа в Гагаузию по доступной цене? Сегодня этот вопрос волнует практически каждую семью в нашей автономии… Действия Майи Санду и правительства ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) не просто незаконны: эта власть лишает десятки тысяч семей надежды пережить эту зиму без долгов и в тепле", - написала Гуцул. По ее словам, более 17 миллионов кубометров природного газа уже были закуплены в Турецкой Республике и находятся на временном хранении на Украине в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". Весь этот объем природного газа компания Nordgaz Furnizare готова поставлять социальным учреждениям и бытовым потребителям в Гагаузию, в Тараклийском и Оргеевском районах по доступным ценам, значительно ниже тарифов, установленных Национальным агентством по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ). "Однако, компания АО "Молдовагаз" и ее дочерняя структура ООО "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа конечным потребителям, ссылаясь на бюрократические сложности. К сожалению, молдавская власть и газовый монополист объединили свои усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия АО "Молдовагаз", - подчеркнула Гуцул. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

https://ria.ru/20231119/gagauziya-1910458781.html

https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910425624.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, гагаузия, украина, майя санду, евгения гуцул, молдовагаз, газпром, укртрансгаз