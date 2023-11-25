https://ria.ru/20231125/finlyandiya-1911801815.html

Финляндия отказалась от политического диалога с Россией по поводу границы

Финляндия отказалась от политического диалога с Россией по поводу границы - РИА Новости, 26.11.2023

Финляндия отказалась от политического диалога с Россией по поводу границы

Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу ситуации на восточной границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-25T13:00

2023-11-25T13:00

2023-11-26T01:01

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дмитрий песков

петтери орпо

александр грушко

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу ситуации на восточной границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи слова привел телеканал Yle."Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. <...> С Россией не ведется никаких политических дискуссий", — сказал глава финского правительства.Как сообщала погранохрана республики, финские и российские пограничные уполномоченные представители проводят регулярные встречи, но переговоры не привели к решению, стабилизирующему ситуацию на границе.С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы. Как подчеркивал замглавы МИД Александр Грушко, в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.Российская сторона подчеркивала, что обвинения в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее. В Москве обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.

https://ria.ru/20231123/murmansk-1911241215.html

https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911370365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, александр грушко, хельсинки