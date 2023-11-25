Финляндия отказалась от политического диалога с Россией по поводу границы
В Финляндии заявили, что не намерены обсуждать с Россией ситуацию на границе
© AFP 2023 / Lehtikuva / Vesa MoilanenФинский пограничник стоит на пограничном пункте "Нуйямаа" на российско-финской границе
Финский пограничник стоит на пограничном пункте "Нуйямаа" на российско-финской границе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу ситуации на восточной границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи слова привел телеканал Yle.
«
"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. <...> С Россией не ведется никаких политических дискуссий", — сказал глава финского правительства.
Как сообщала погранохрана республики, финские и российские пограничные уполномоченные представители проводят регулярные встречи, но переговоры не привели к решению, стабилизирующему ситуацию на границе.
С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы. Как подчеркивал замглавы МИД Александр Грушко, в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.
Российская сторона подчеркивала, что обвинения в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее. В Москве обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.