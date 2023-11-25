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МИД России: в Москву из Газы уже вывезли 762 из 950 обратившихся - РИА Новости, 25.11.2023
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21:02 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/evakuatsiya-1911863682.html
МИД России: в Москву из Газы уже вывезли 762 из 950 обратившихся
МИД России: в Москву из Газы уже вывезли 762 из 950 обратившихся - РИА Новости, 25.11.2023
МИД России: в Москву из Газы уже вывезли 762 из 950 обратившихся
Общее число вывезенных в Москву из сектора Газы россиян и членов их семей составило 762 человека из около 950 обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T21:02
2023-11-25T21:02
в мире
россия
израиль
москва
владимир путин
хамас
оон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общее число вывезенных в Москву из сектора Газы россиян и членов их семей составило 762 человека из около 950 обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия продолжатся, сообщили в МИД России. "Двадцать пятого ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев (членов семей) - 105 человек. Всего из сектора Газа удалось вывести и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира уже 762 из около 950 обратившихся за помощью в эвакуации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В министерстве отметили, что выездная группа МИД оказала необходимую помощь эвакуированным в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля. "Эвакуационные мероприятия продолжаются. Дипмиссии России в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают усилия с целью скорейшего безопасного вывода россиян и членов их семей из зоны конфликта", - подчеркнули в МИД РФ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911861402.html
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в мире, россия, израиль, москва, владимир путин, хамас, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Москва, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России: в Москву из Газы уже вывезли 762 из 950 обратившихся

МИД РФ: в Москву из Газы уже вывезли 762 из примерно 950 обратившихся за помощью

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общее число вывезенных в Москву из сектора Газы россиян и членов их семей составило 762 человека из около 950 обратившихся за помощью, эвакуационные мероприятия продолжатся, сообщили в МИД России.
«
"Двадцать пятого ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев (членов семей) - 105 человек. Всего из сектора Газа удалось вывести и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира уже 762 из около 950 обратившихся за помощью в эвакуации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Вертолет с заложниками, освобожденными ХАМАС, в Петах-Тикве, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Вчера, 20:40
В министерстве отметили, что выездная группа МИД оказала необходимую помощь эвакуированным в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля.
«
"Эвакуационные мероприятия продолжаются. Дипмиссии России в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают усилия с целью скорейшего безопасного вывода россиян и членов их семей из зоны конфликта", - подчеркнули в МИД РФ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
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Вчера, 20:19
 
В миреРоссияИзраильМоскваВладимир ПутинХАМАСООНМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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