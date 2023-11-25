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ВСУ сбросили три боеприпаса с БПЛА по центу Донецка - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/boepripasy-1911820489.html
ВСУ сбросили три боеприпаса с БПЛА по центу Донецка
ВСУ сбросили три боеприпаса с БПЛА по центу Донецка - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ сбросили три боеприпаса с БПЛА по центу Донецка
Украинские военные сбросили с беспилотника три мины на улицу Набережная в Донецке, повреждено четыре гражданских автомобиля и фасад многоквартирного дома,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:40
2023-11-25T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника три мины на улицу Набережная в Донецке, повреждено четыре гражданских автомобиля и фасад многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости. "Было два хлопка на улице Набережной, пострадало четыре машины. В доме на нижних этажах сильно повыбивало окна", - рассказал очевидец Расул. По его словам, подобный обстрел в очередной раз совершили намеренно по мирным жителям. "Военных здесь никаких нет, здесь были только гражданские люди… здесь как раз в этот момент были четыре-пять человек, возможно увидели и решили скинуть (боеприпас - ред.) именно сюда", - добавил очевидец. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 31 раз. Ранения получили двое мирных жителей, среди которых несовершеннолетняя девочка. Повреждено 7 жилых домов.
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911819381.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили три боеприпаса с БПЛА по центу Донецка

ВСУ сбросили с БПЛА три мины по центу Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника три мины на улицу Набережная в Донецке, повреждено четыре гражданских автомобиля и фасад многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Было два хлопка на улице Набережной, пострадало четыре машины. В доме на нижних этажах сильно повыбивало окна", - рассказал очевидец Расул.
По его словам, подобный обстрел в очередной раз совершили намеренно по мирным жителям. "Военных здесь никаких нет, здесь были только гражданские люди… здесь как раз в этот момент были четыре-пять человек, возможно увидели и решили скинуть (боеприпас - ред.) именно сюда", - добавил очевидец.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 31 раз. Ранения получили двое мирных жителей, среди которых несовершеннолетняя девочка. Повреждено 7 жилых домов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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