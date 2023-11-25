https://ria.ru/20231125/aeroport-1911788256.html

В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов

В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов - РИА Новости, 25.11.2023

В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще шесть рейсов отменены, следует из данных... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:38

2023-11-25T10:38

2023-11-25T10:38

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

общество

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще шесть рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 10.28 мск субботы, в аэропорту "Внуково" задержаны семь рейсов, четыре отменено. В "Домодедово" задержаны восемь рейсов, еще два отменили. Также шесть рейсов задерживаются в "Шереметьево".

https://ria.ru/20231124/pogoda-1911678585.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество, москва