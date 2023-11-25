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В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов - РИА Новости, 25.11.2023
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10:38 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/aeroport-1911788256.html
В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов
В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов - РИА Новости, 25.11.2023
В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще шесть рейсов отменены, следует из данных... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:38
2023-11-25T10:38
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
общество
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще шесть рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 10.28 мск субботы, в аэропорту "Внуково" задержаны семь рейсов, четыре отменено. В "Домодедово" задержаны восемь рейсов, еще два отменили. Также шесть рейсов задерживаются в "Шереметьево".
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество, москва
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество, Москва
В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов

В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов, шесть отменены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир возле электронного табло с информацией о рейсах
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще шесть рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 10.28 мск субботы, в аэропорту "Внуково" задержаны семь рейсов, четыре отменено.
В "Домодедово" задержаны восемь рейсов, еще два отменили.
Также шесть рейсов задерживаются в "Шереметьево".
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Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)ОбществоМосква
 
 
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