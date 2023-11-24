https://ria.ru/20231124/zasedanie-1911551076.html

Путин примет участие в пленарном заседании по искусственном интеллекту

Путин примет участие в пленарном заседании по искусственном интеллекту - РИА Новости, 24.11.2023

Путин примет участие в пленарном заседании по искусственном интеллекту

Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту и проведет совещание с постоянными членами... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:52

2023-11-24T12:52

2023-11-24T14:18

владимир путин

наука

россия

технологии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту и проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."День у президента будет главным образом посвящен вопросам искусственного интеллекта. Президент сегодня будет принимать участие в пленарном заседании конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Выступление президента, он посмотрит демозону, - выставку по-нашему, - где ему покажут, что такое искусственный интеллект и каким образом происходит достаточно прорывное развитие", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь главы государства отметил, что на конференции планируется ряд интересных выступлений и дискуссий при участии представителей сферы медицины, образования, и Сбербанка, так как Сбербанк - один из отечественных флагманов по работе над искусственным интеллектом. Также на конференции будет присутствовать ученик 11-го класса, победитель всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту."Далее президент вернется в Кремль, где у него запланированы разные встречи закрытого характера. Но также ближе к вечеру он имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза". – добавил Песков.

https://ria.ru/20231123/ii-1911299939.html

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владимир путин, россия, технологии