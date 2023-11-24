Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 24.11.2023 (обновлено: 19:58 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911728870.html
СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников
СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников
Группа из 13 освобожденных израильских заложников передана израильским властям и направляется к КПП "Керем-Шалом" для въезда в Израиль, сообщает газета Times of РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:49
2023-11-24T19:58
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 13 освобожденных израильских заложников передана израильским властям и направляется к КПП "Керем-Шалом" для въезда в Израиль, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванных чиновников."Тринадцать израильских заложников находятся у (представителей) израильских властей и направляются к КПП "Керем-Шалом", через который они въедут в Израиль", - говорится в сообщении издания.Газета отмечает, что "Керем-Шалом" отделяет Израиль от сектора Газа, однако есть и боковые "ворота", разделяющие Египет и Израиль, через которые освобожденные заложники и должны проехать.Ранее издание сообщало, что первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа.В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e25624bfd54589360d167ac8f2ec290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников

Times of Israel: группу из 13 освобожденных заложников передали властям Израиля

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 13 освобожденных израильских заложников передана израильским властям и направляется к КПП "Керем-Шалом" для въезда в Израиль, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванных чиновников.
"Тринадцать израильских заложников находятся у (представителей) израильских властей и направляются к КПП "Керем-Шалом", через который они въедут в Израиль", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что "Керем-Шалом" отделяет Израиль от сектора Газа, однако есть и боковые "ворота", разделяющие Египет и Израиль, через которые освобожденные заложники и должны проехать.
Ранее издание сообщало, что первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа.
В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Вчера, 12:28
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала