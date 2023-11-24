https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911728870.html

СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников

СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников

Группа из 13 освобожденных израильских заложников передана израильским властям и направляется к КПП "Керем-Шалом" для въезда в Израиль, сообщает газета Times of РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:49

2023-11-24T19:49

2023-11-24T19:58

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 13 освобожденных израильских заложников передана израильским властям и направляется к КПП "Керем-Шалом" для въезда в Израиль, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванных чиновников."Тринадцать израильских заложников находятся у (представителей) израильских властей и направляются к КПП "Керем-Шалом", через который они въедут в Израиль", - говорится в сообщении издания.Газета отмечает, что "Керем-Шалом" отделяет Израиль от сектора Газа, однако есть и боковые "ворота", разделяющие Египет и Израиль, через которые освобожденные заложники и должны проехать.Ранее издание сообщало, что первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа.В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас