СМИ сообщили о передаче властям 13 освобожденных израильских заложников
Times of Israel: группу из 13 освобожденных заложников передали властям Израиля
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 13 освобожденных израильских заложников передана израильским властям и направляется к КПП "Керем-Шалом" для въезда в Израиль, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванных чиновников.
"Тринадцать израильских заложников находятся у (представителей) израильских властей и направляются к КПП "Керем-Шалом", через который они въедут в Израиль", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что "Керем-Шалом" отделяет Израиль от сектора Газа, однако есть и боковые "ворота", разделяющие Египет и Израиль, через которые освобожденные заложники и должны проехать.
Ранее издание сообщало, что первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа.
В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.