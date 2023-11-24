https://ria.ru/20231124/vsu-1911505828.html

Гладков рассказал, как ВСУ ежедневно обстреливают Белгородскую область

Гладков рассказал, как ВСУ ежедневно обстреливают Белгородскую область - РИА Новости, 24.11.2023

Гладков рассказал, как ВСУ ежедневно обстреливают Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 30 раз - примерно столько же, сколько и в предыдущие дни, следует из... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:13

2023-11-24T10:13

2023-11-24T10:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 30 раз - примерно столько же, сколько и в предыдущие дни, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова. В пятницу губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 23 ноября. По пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 32 снаряда, включая шесть взрывных устройства, сброшенных с беспилотников. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, поврежден автомобиль, уточнил глава области. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 4, по селу Щетиновка – 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Долгое с беспилотника сброшено два осколочных боеприпаса. В Грайворонском округе в селе Козинка в результате падения дрона-камикадзе с последующей его детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. По данным губернатора, в результате взрыва поврежден один автомобиль. Также на окраине Козинки с дрона сброшено одно самодельное взрывное устройство. "В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – установлено шесть "прилетов". Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

белгородская область

белгородский район

муром

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происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков