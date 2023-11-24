https://ria.ru/20231124/ukraina-1911563355.html

В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского

В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023

В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского

Украина оказалась в ужасном положении, поэтому президент Владимир Зеленский вынужден действовать исключительно с оглядкой на настроения в США, заявил польский... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:15

2023-11-24T13:15

2023-11-24T13:57

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина оказалась в ужасном положении, поэтому президент Владимир Зеленский вынужден действовать исключительно с оглядкой на настроения в США, заявил польский политолог Яцек Бартосяк в беседе с Radio Wnet."Россия выигрывает. <…> Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и Залужным — назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть, включая президента. Это формула дестабилизации", — сказал он. По мнению Бартосяка, Зеленский рассчитывает на то, что для команды Джо Байдена будет неприемлемо признать, что Украина проиграла, а потому она продолжит помогать Киеву. "Сейчас идет политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта", — заключил эксперт. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Кроме того, СМИ поднимают и тему конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911512431.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html

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