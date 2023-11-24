Рейтинг@Mail.ru
В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 24.11.2023 (обновлено: 13:57 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911563355.html
В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского
В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023
В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского
Украина оказалась в ужасном положении, поэтому президент Владимир Зеленский вынужден действовать исключительно с оглядкой на настроения в США, заявил польский... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:15
2023-11-24T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина оказалась в ужасном положении, поэтому президент Владимир Зеленский вынужден действовать исключительно с оглядкой на настроения в США, заявил польский политолог Яцек Бартосяк в беседе с Radio Wnet."Россия выигрывает. &lt;…&gt; Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и Залужным — назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть, включая президента. Это формула дестабилизации", — сказал он. По мнению Бартосяка, Зеленский рассчитывает на то, что для команды Джо Байдена будет неприемлемо признать, что Украина проиграла, а потому она продолжит помогать Киеву. "Сейчас идет политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта", — заключил эксперт. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Кроме того, СМИ поднимают и тему конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911512431.html
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_549a4ae3507ca61c08903435158404bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев
В Польше рассказали о новом "плане" Зеленского

Эксперт Бартосяк: Зеленский надеется, что США не будут признавать поражение ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина оказалась в ужасном положении, поэтому президент Владимир Зеленский вынужден действовать исключительно с оглядкой на настроения в США, заявил польский политолог Яцек Бартосяк в беседе с Radio Wnet.

"Россия выигрывает. <…> Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и Залужным — назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть, включая президента. Это формула дестабилизации", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского
10:43
По мнению Бартосяка, Зеленский рассчитывает на то, что для команды Джо Байдена будет неприемлемо признать, что Украина проиграла, а потому она продолжит помогать Киеву.
"Сейчас идет политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта", — заключил эксперт.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Кроме того, СМИ поднимают и тему конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как отмечала газета The Washington Post, высокопоставленный военный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для нынешнего президента, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Маляр обратилась к украинцам
09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала