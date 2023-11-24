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Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа

Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа - РИА Новости, 24.11.2023

Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа

Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" цистерны с топливом и бытовым газом в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:53

2023-11-24T10:53

2023-11-24T11:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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сектор газа

хамас

египет

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" цистерны с топливом и бытовым газом в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила Армия обороны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале."Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газы через КПП "Рафах". Данный шаг был одобрен правительством Израиля", — говорится в публикации.В 08:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в анклав будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.Как сообщил израильский 13 телеканал, управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить сегодня в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны перевести в тюрьму Офер на Западном берегу. Перед этим заключенные пройдут медицинское обследование и подпишут документ, в котором обязуются больше не заниматься терроризмом. В рамках сделки с ХАМАС Израиль ожидает, что сегодня в секторе Газа освободят 13 заложников.

https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, сектор газа, хамас, египет