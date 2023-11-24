Рейтинг@Mail.ru
Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 24.11.2023 (обновлено: 11:29 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/toplivo-1911515452.html
Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа
Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа - РИА Новости, 24.11.2023
Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа
Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" цистерны с топливом и бытовым газом в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:53
2023-11-24T11:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
сектор газа
хамас
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911521477_0:468:1100:1087_1920x0_80_0_0_9a75c38824e65ab4204c81cec040f16d.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" цистерны с топливом и бытовым газом в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила Армия обороны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале."Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газы через КПП "Рафах". Данный шаг был одобрен правительством Израиля", — говорится в публикации.В 08:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в анклав будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.Как сообщил израильский 13 телеканал, управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить сегодня в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны перевести в тюрьму Офер на Западном берегу. Перед этим заключенные пройдут медицинское обследование и подпишут документ, в котором обязуются больше не заниматься терроризмом. В рамках сделки с ХАМАС Израиль ожидает, что сегодня в секторе Газа освободят 13 заложников.
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html
израиль
сектор газа
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911521477_0:406:974:1137_1920x0_80_0_0_d95b68b525d7906fc4b77b19cba29744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, сектор газа, хамас, египет
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Сектор Газа, ХАМАС, Египет
Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа

ЦАХАЛ: в сектор Газа пропустили восемь цистерн с топливом и бытовым газом

© @abdallah_alattari999Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
© @abdallah_alattari999
Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" цистерны с топливом и бытовым газом в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила Армия обороны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газы через КПП "Рафах". Данный шаг был одобрен правительством Израиля", — говорится в публикации.
В 08:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в анклав будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Житель Тель-Авива во время митинга у здания Министерства обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС в ходе нападения на территорию Израиля 7 октября - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
"Для Нетаньяху приемлемо". Что ждет сделку Израиля с ХАМАС
22 ноября, 13:54
Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.
Как сообщил израильский 13 телеканал, управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить сегодня в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны перевести в тюрьму Офер на Западном берегу. Перед этим заключенные пройдут медицинское обследование и подпишут документ, в котором обязуются больше не заниматься терроризмом. В рамках сделки с ХАМАС Израиль ожидает, что сегодня в секторе Газа освободят 13 заложников.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреСектор ГазаХАМАСЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала