https://ria.ru/20231124/stroitelstvo-1911706383.html

Объем строительства в Мордовии вырос более чем на шесть процентов

Объем строительства в Мордовии вырос более чем на шесть процентов - РИА Новости, 24.11.2023

Объем строительства в Мордовии вырос более чем на шесть процентов

Объем строительства в Мордовии в 2023 году вырос более чем на 6%, заявил глава региона Артем Здунов. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:23

2023-11-24T18:23

2023-11-24T18:24

республика мордовия

артем здунов

саранск

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Объем строительства в Мордовии в 2023 году вырос более чем на 6%, заявил глава региона Артем Здунов. Глава Мордовии в пятницу выступил с посланием Государственному собранию республики. "Объем строительства в текущем году вырос более чем на 6%, он превысит 40 миллиардов рублей. Продолжается застройка многоэтажными жилыми домами 4-го микрорайона. В текущем году нам необходимо разобраться со сложностями документального оформления территории вокруг "Мордовия-Арены" и в ближайшее время приступить к проектированию и строительству нового микрорайона Саранска. Началось освоение территории по улице Лесная. В следующем году необходимо обеспечить ввод жилья на данной территории. В целом задача Минстроя республики – ввести не менее 415 тысяч квадратных метров в предстоящем году", - сказал Здунов. Глава Мордовии отметил, что на особом контроле находится вопрос обеспечения жильем детей-сирот. "Начиная с 2020 года, мы ежегодно увеличиваем объем средств на эти цели. За 3 года количество выделяемых квартир выросло в 3 раза. Но с учетом накопившейся за долгие годы очереди этого явно недостаточно. Темпы необходимо наращивать", - отметил глава региона. Он рассказал, что в этом году благодаря решению руководства МВД России впервые за последние годы введен в эксплуатацию жилой дом для сотрудников полиции. Аналогичную практику глава региона предложил применять и предприятиям для обеспечения жильем сотрудников и приглашённых специалистов. "Продолжается и реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. До конца года более 1600 человек переедут в 55 новых домов", - сообщил Здунов. Он также отметил, что в прошлом году ставилась задача по сокращению объектов незавершенного строительства. "За год мы достроили крытый ледовый каток в городе Ковылкино, который начали возводить более 10 лет назад. В следующем году достроим Саранскую коррекционную школу-интернат, строительство которой ведется уже 32 года. На сегодняшний день в федеральном реестре остался единственный объект - реабилитационный центр "Ясная Поляна" в Зубово-Полянском районе. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ принял решение о завершении его строительства. Задача Правительства – привлечь федеральные средства на эти цели", - заявил глава Мордовии. По его словам, в 2024 году начнется строительство сетей водоснабжения, очистных сооружений и канализационных сетей в Краснослободском, Чамзинском и Старошайговском районах. Продолжается реализация федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". "Проектно-сметная документация готова, концессионное соглашение заключено. Мы привлекли 1,2 миллиарда рублей федеральных средств на строительство комплекса по обработке отходов с линией по производству альтернативного топлива. Это позволит обрабатывать не менее 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также производить до 60 тысяч тонн альтернативного топлива. Оно будет применяться при производстве цемента на предприятиях нашего региона. Строительство объекта необходимо завершить до конца следующего года", - подчеркнул Здунов. Он добавил, что необходимо реализовать и другие проекты по мусоросортировке в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, а также завершить работы по рекультивации несанкционированных свалок в городах Темников, Рузаевка и Краснослободск. Глава Мордовии также отметил высокий уровень газификации в республике. "Мы догазифицировали 4 тысячи домовладений, где газ был доведен только до населенных пунктов. По этому показателю мы вторые в России в рейтинге регионов", - сказал Здунов.

https://ria.ru/20231124/promyshlennost-1911685664.html

https://ria.ru/20231114/mordoviya-1909444014.html

https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911676557.html

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артем здунов, саранск, республика мордовия