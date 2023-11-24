https://ria.ru/20231124/stilistika-1911327703.html

Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры

Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры - РИА Новости, 24.11.2023

Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры

Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?

2023-11-24T12:00

2023-11-24T12:00

2023-11-24T12:37

как это по-русски

подкаст

пушкин

йода ("звездные войны")

кино

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Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис? audio/mpeg

Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис? audio/mpeg

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подкаст, пушкин, йода ("звездные войны"), кино, аудио