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Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры - РИА Новости, 24.11.2023
Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?
2023-11-24T12:00
2023-11-24T12:00
2023-11-24T12:37
как это по-русски
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пушкин
йода ("звездные войны")
кино
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Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?
audio/mpeg
Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?
audio/mpeg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, пушкин, йода ("звездные войны"), кино, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Пушкин, Йода ("Звездные войны"), кино
Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?