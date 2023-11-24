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Киев потерял более 625 военных на Южнодонецком направлении за неделю

Киев потерял более 625 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 24.11.2023

Киев потерял более 625 военных на Южнодонецком направлении за неделю

Российские военнослужащие за неделю заняли на Южнодонецком направлении более выгодные рубежи и позиции, потери украинских войск здесь составили более 625... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:36

2023-11-24T15:36

2023-11-24T15:42

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю заняли на Южнодонецком направлении более выгодные рубежи и позиции, потери украинских войск здесь составили более 625 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Новодонецкого и Константиновкаи в ДНР."Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

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россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, старомайорское