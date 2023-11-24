https://ria.ru/20231124/rentgen-apparaty-1911636038.html
Свыше 60 старых рентген-аппаратов заменили в Подмосковье
Свыше 60 старых рентген-аппаратов заменили в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2023
Свыше 60 старых рентген-аппаратов заменили в Подмосковье
В Московской области заменили свыше 60 устаревших рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:22
2023-11-24T15:22
2023-11-24T15:22
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области заменили свыше 60 устаревших рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В регионе с 2022 года реализуется трехлетняя программа по замене аналоговой тяжелой техники на цифровую. Заменяют устаревшие рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. Так, обновленный рентген-кабинет открылся в больнице Электростали. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что для качественной диагностики важно оснащение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием. "Поэтому мы продолжаем заменять устаревшую тяжелую технику на современную. "Цифра" имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента. С начала действия программы по замене аналоговой техники мы обновили уже 61 рентгеновский аппарат", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что в больнице Электростали новый аппарат установили в терапевтическом корпусе № 3. Его будут применять для проведения диагностики пациентам стационара. Это уже второй рентгеновский аппарат, который установили на замену старого оборудования в Электростальской больнице за последние два месяца. Главврач больницы Электростали Елена Тихонова отметила, что цифровая технология нового аппарата дает возможность получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования. "Оборудование цифровое, поэтому оно дает возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации. Также появилась возможность просматривать снимки удаленно через информационные системы", - отметила Тихонова. Медицинскую технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, в рамках национального проекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20231122/funktsionalnaya_diagnostika-1911179564.html
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московская область (подмосковье), рентген, министерство здравоохранения московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), рентген, Министерство здравоохранения Московской области
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области заменили свыше 60 устаревших рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В регионе с 2022 года реализуется трехлетняя программа по замене аналоговой тяжелой техники на цифровую. Заменяют устаревшие рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. Так, обновленный рентген-кабинет открылся в больнице Электростали
.
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
подчеркнула, что для качественной диагностики важно оснащение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием.
"Поэтому мы продолжаем заменять устаревшую тяжелую технику на современную. "Цифра" имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента. С начала действия программы по замене аналоговой техники мы обновили уже 61 рентгеновский аппарат", - сказала Стригункова.
Свыше 300 аппаратов для функциональной диагностики направили в Подмосковье
В пресс-службе уточнили, что в больнице Электростали новый аппарат установили в терапевтическом корпусе № 3. Его будут применять для проведения диагностики пациентам стационара. Это уже второй рентгеновский аппарат, который установили на замену старого оборудования в Электростальской больнице за последние два месяца.
Главврач больницы Электростали Елена Тихонова отметила, что цифровая технология нового аппарата дает возможность получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования.
"Оборудование цифровое, поэтому оно дает возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации. Также появилась возможность просматривать снимки удаленно через информационные системы", - отметила Тихонова.
Медицинскую технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
, в рамках национального проекта "Здравоохранение".