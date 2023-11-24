https://ria.ru/20231124/razrabotka-1911457043.html

В Москве создали оптоволоконные кабельные сборки для авиатренажеров

В Москве создали оптоволоконные кабельные сборки для авиатренажеров - РИА Новости, 24.11.2023

В Москве создали оптоволоконные кабельные сборки для авиатренажеров

Оптоволоконные кабельные сборки для современных отечественных авиатренажеров создали на московском заводе, что поможет получать высококачественное изображение с РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:14

2023-11-24T09:14

2023-11-24T09:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911456694_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05c035a4d2b7f98a32b798e1e3865f2f.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Оптоволоконные кабельные сборки для современных отечественных авиатренажеров создали на московском заводе, что поможет получать высококачественное изображение с минимальным временем задержки, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Данное изобретение представляет собой соединительный оптический кабель, оконцованный водонепроницаемыми, стойкими к коррозии и проникновению пыли соединителями."Завод "Спецкабель" с 1997 года выпускает кабели и кабельные сборки спецназначения, огнестойкие кабельные линии для многих отраслей промышленности. Инженеры предприятия регулярно разрабатывают новые модели – только в 2023 году на рынок вывели более десяти изделий, в том числе по индивидуальным требованиям заказчиков", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Овчинский добавил, что на предприятии были созданы оптические кабельные сборки для отечественных авиатренажеров, предназначенные для подготовки летного состава новейших отечественных самолетов и вертолетов."Изделия обеспечивают сверхскоростную передачу больших объемов информации. Это позволяет добиваться высокого качества изображения при крайне низком времени задержки данных", – пояснил министр.По данным пресс-службы департамента, предприятие смогло выпустить порядка ста изделий. В 2024 году планирует увеличить этот показатель за счет роста поставок отечественных авиатренажеров как на внутренний, так и на внешний рынки. Завод использует также современные производственные технологии. К примеру, на 3D-принтере изготавливают стяжки. Они позволяют обеспечивать выход кабеля из хвостовика под нужным углом, что, в свою очередь, позволяет эксплуатировать кабельную сборку в стесненных условиях.По словам главы конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок данного предприятия Андрея Гусева, конструкция кабельных сборок компании соответствует предъявляемым заказчиком требованиям. У них имеются технические характеристики, как у иностранных аналогов. Повышенная стойкость к растягивающим и раздавливающим нагрузкам, а также защищенные соединители, позволят использовать их даже в полевых условиях.В материале отмечается, что использующиеся в оптических кабельных сборках разъемы предназначены для работы в промышленных и уличных условиях. Среди сфер применения герметичных разъемов можно отметить системы видеонаблюдения, промустановки, нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, мобильные комплексы связи.Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4000 промплощадок, где трудятся более 720 тыс. человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, а также сложную технику.В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. Среди них - целевые займы и субсидии.

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москва

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владислав овчинский, москва