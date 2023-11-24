https://ria.ru/20231124/promyshlennost-1911685664.html

Глава Мордовии заявил о подъеме в промышленности региона

Глава Мордовии заявил о подъеме в промышленности региона - РИА Новости, 24.11.2023

Глава Мордовии заявил о подъеме в промышленности региона

Промышленность Мордовии находится на подъеме, а экономика республики нацелена на обеспечение суверенитета и национальной безопасности, заявил глава региона... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:32

2023-11-24T17:32

2023-11-24T17:32

республика мордовия

саранск

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Промышленность Мордовии находится на подъеме, а экономика республики нацелена на обеспечение суверенитета и национальной безопасности, заявил глава региона Артем Здунов. Глава Мордовии в пятницу выступил с посланием Государственному собранию республики Мордовии. "На обеспечение суверенитета и национальной безопасности нашей страны нацелена вся республиканская экономика. В Мордовии продолжается реализация проекта по созданию полного цикла производства оптического волокна. Это 10 миллиардов инвестиций и 120 новых высокопроизводительных рабочих мест. Совместно с Минпромторгом России необходимо обеспечить включение проекта в программу "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", - сказал Здунов. Он отметил, что активно инвестирует и группа компаний "Оптикэнерго" - в текущем году запущено производство импортозамещающих кабелей и новое литейное производство. "Завод "Рузхиммаш" закрепил лидерство на рынке как крупнейший производитель подвижного состава в стране. В производство запущены новые, импортозамещающие модели вагонов и контейнеров. "Биохимик" запустил в производство субстанции и новые типы препаратов. Практически в 1,5-2 раза выросли "Электровыпрямитель", Саранский приборостроительный завод, "Орбита", "Эпромет", "103 Арсенал", "Дормаш", "Нефтегазмаш", "Лидер-Компаунд", "Рефлакс" и "Завод световых приборов", - подчеркнул Здунов. Он отметил, что "принципиально изменилась ситуация в легкой промышленности". "Еще два года назад швейные предприятия обращались к нам с готовностью взяться за любую работу для сохранения коллектива и компетенций. Сегодня обеспечена полная загрузка данных предприятий, создано более 150 новых рабочих мест. Отрасль стала привлекательной для работников и инвесторов, открываются новые предприятия. В первую очередь, это новая площадка компании "Волкот" в Саранске и новое производство в Зубово-Полянском районе. Определен новый крупный инвестор для развития Рузаевской швейной фабрики", - рассказал глава Мордовии. По его словам, развитию промышленности также способствуют новые инвестиционные проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета. В 2023 году запущено 10 новых производств в промышленности. Только в фармацевтику инвестиции составили более 16 миллиардов рублей. Так, в марте на площадке компании "Биохимик" в Саранске было открыто одно из крупнейших в стране производств активных фармсубстанций, из которых производят антибиотики и противовирусные препараты. Совместно с Группой компаний "Промомед" и Мордовским госуниверситетом разработан проект создания Мордовского федерального центра развития биотехнологий. "Сегодня наш Мордовский университет – один из основных поставщиков высококвалифицированных кадров для большинства отраслей республики. Руководители предприятий часто обозначают проблему нехватки кадров. Сегодня у нас почти 10 тысяч вакансий. При этом процент трудоустройства выпускников вузов и учреждений СПО по специальности, в том числе по рабочим профессиям, остается низким. Как следствие - остается высокой трудовая миграция. Кадровое обеспечение должно осуществляться синхронно, с большей вовлеченностью директоров предприятий, с учетом их реальных запросов и потребностей рынка труда", - сказал Здунов. Глава Мордовии призвал предприятия инициировать дополнительную профессиональную подготовку своих сотрудников, включая краткосрочные курсы переподготовки и программы повышения квалификации.

https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911676557.html

https://ria.ru/20231118/dokhody-1910288757.html

https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908200166.html

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саранск, россия, артем здунов, республика мордовия