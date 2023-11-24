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В Самарской области ликвидировали пожар в производственном здании

В Самарской области ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 24.11.2023

В Самарской области ликвидировали пожар в производственном здании

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в производственном здании в селе Тимофеевка Самарской области, сообщило региональное ГУМЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:35

2023-11-24T14:35

2023-11-24T14:35

происшествия

самарская область

россия

ставропольский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в производственном здании в селе Тимофеевка Самарской области, сообщило региональное ГУМЧС в своем Telegram-канале. МЧС в 9.03 мск получило информацию о пожаре в двухэтажном производственном здании на улице Строителей, 5И в Тимофеевке. Прибывшие подразделения установили, что горит утеплитель кровли на площади 450 квадратных метров. В 12.32 мск пожар был локализован на площади 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "В 13.46 (12.46 мск) пожар ликвидирован на площади 700 квадратных метров", - сообщило ГУМЧС. Для тушения привлекались 73 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 37 человека и 10 единиц техники. Установление причин пожара контролирует прокуратура Самарской области. По данным надзорного ведомства, производственных мощностей в здании не имеется, помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, используется под сдачу в аренду. На месте ЧП находится исполняющий обязанности прокурора Ставропольского района Дмитрий Репетев.

https://ria.ru/20231124/pozhar-1911495591.html

самарская область

россия

ставропольский район

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происшествия, самарская область, россия, ставропольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар