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Пожар на подстанции в Москве ликвидировали
Пожар на подстанции в Москве ликвидировали - РИА Новости, 24.11.2023
Пожар на подстанции в Москве ликвидировали
Пожар на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T07:03
2023-11-24T07:03
2023-11-24T07:03
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожар на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о возгорании трансформатора на 180 "квадратах" на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы, по его словам, пострадавших не было. Позже столичный главк МЧС объявил о локализации пожара, отметив, что возгорание в трансформаторе не повлияло на энергоснабжение города. "Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар на подстанции в Москве ликвидировали
Пожар на подстанции на юго-востоке Москве ликвидировали