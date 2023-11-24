https://ria.ru/20231124/pozhar-1911483258.html

Пожар на подстанции в Москве ликвидировали

Пожар на подстанции в Москве ликвидировали - РИА Новости, 24.11.2023

Пожар на подстанции в Москве ликвидировали

Пожар на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T07:03

2023-11-24T07:03

2023-11-24T07:03

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожар на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о возгорании трансформатора на 180 "квадратах" на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы, по его словам, пострадавших не было. Позже столичный главк МЧС объявил о локализации пожара, отметив, что возгорание в трансформаторе не повлияло на энергоснабжение города. "Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231123/pozhar-1911394765.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия