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Названы самые живописные российские железнодорожные направления - РИА Новости, 24.11.2023
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Туризм
 
02:25 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/poezda-1911398210.html
Названы самые живописные российские железнодорожные направления
Названы самые живописные российские железнодорожные направления - РИА Новости, 24.11.2023
Названы самые живописные российские железнодорожные направления
Эксперты назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны, в список попали Байкало-Амурская магистраль, маршрут... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T02:25
2023-11-24T02:25
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
поезда
байкал
архангельская область
краснодарский край
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны, в список попали Байкало-Амурская магистраль, маршрут "Жемчужины Кавказа", путь через Гуамское ущелье, сообщает Яндекс.Путешествия.Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ)Байкало-Амурская магистраль проходит через красивые ландшафты — таежные и хвойные леса, горы, амурскую равнину, а также пересекает крупнейшие сибирские реки — Лену, Ангару и другие.Заканчивается маршрут на Тихоокеанском побережье.Часть магистрали пролегает вдоль озера Байкал, одного из самых глубоких и старейших озер в мире. Также вдоль БАМ расположены различные города и поселки, мосты, тоннели и другие инженерные сооружения. Это позволяет путешественникам познакомиться с историей и развитием региона.Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)Кругобайкальская железная дорога — это участок Транссибирской магистрали, проходящий вокруг озера Байкал. Считается одним из самых живописных и интересных на протяжении всего Транссиба.Маршрут идет через природные пейзажи, и предоставляет панорамные виды на Байкал, горы, леса и водопады. Вдоль маршрута расположены исторические и архитектурные объекты — тоннели, виадуки, мосты и галереи, построенные в начале XX века.На участке железной дороги работает паровоз "Шайба" — аттракцион исторических поездок для туристов.Кудемская узкоколейная железная дорогаЭто участок железнодорожного пути с узкой колеей (750 миллиметров) в Кудемском районе Архангельской области России, вошедший в рейтинг российского Forbes "Десять самых красивых железнодорожных маршрутов планеты".Поезд перевозит пассажиров в вагончиках и на открытых платформах, проезжая мимо лесных озер и дачных поселков. Узкоколейная железная дорога сохранила исторический и культурный характер и является интересным объектом для любителей железнодорожной архитектуры, туризма и истории.Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущельеЖелезнодорожный путь начинается в поселке Гуамка Краснодарского края. Маршрут проходит по живописному Гуамскому ущелью на маленьком узкоколейном поезде. Туристы могут проехать только по маршруту длиной два километра, который начинается на окраине поселка Гуамка и заканчивается на станции "Урочище Монахово".В советское время железная дорога использовалась для вывоза леса, сегодня — в туристических целях. В поезде транслируется аудиоэкскурсии об истории ущелья, строительства дороги и достопримечательностях. Из окна с одной стороны поезда видно отвесные скалы, с другой — горные речки с порогами.Поезд "Жемчужина Кавказа"Туристический поезд отправляется из Москвы и семь дней следует в Волгоград, проезжая по пути Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Грозный и Махачкалу.Этот состав идет с собственной программой и остановками. Из поезда (и на специальных остановках) можно увидеть Каспийское море, Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, реки и озера, горные каньоны и водопады, Сулакский каньон Дагестана, цитадель Нарын-Кала, поющий фонтан в Кисловодске, Нарзанную Галерею, один из старейших городов страны — Дербент.
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байкал
архангельская область
краснодарский край
дербент
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новости - туризм, туризм, туристы, поезда, байкал, архангельская область, краснодарский край, республика дагестан, дербент
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, поезда, Байкал, Архангельская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Дербент
Названы самые живописные российские железнодорожные направления

В "Яндекс.Путешествия" назвали самые живописные железнодорожные направления в РФ

© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевКругобайкальская железная дорога (КБЖД) на участке Восточно-Сибирской железной дороги.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) на участке Восточно-Сибирской железной дороги. - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны, в список попали Байкало-Амурская магистраль, маршрут "Жемчужины Кавказа", путь через Гуамское ущелье, сообщает Яндекс.Путешествия.

Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ)

Байкало-Амурская магистраль проходит через красивые ландшафты — таежные и хвойные леса, горы, амурскую равнину, а также пересекает крупнейшие сибирские реки — Лену, Ангару и другие.
Заканчивается маршрут на Тихоокеанском побережье.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Оунэ — Высокогорная в Хабаровском крае

Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Оунэ — Высокогорная в Хабаровском крае. 2019 год

Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Оунэ — Высокогорная в Хабаровском крае

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 3
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

Торжества на месте укладки последнего "золотого" звена Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

Торжества на месте укладки последнего золотого звена Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Станция Куанда

Торжества на месте укладки последнего "золотого" звена Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

© РИА Новости / Игорь Михалев
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2 из 3
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Железнодорожный вокзал в городе Тында

Железнодорожный вокзал в городе Тында

Железнодорожный вокзал в городе Тында

© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 3

Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Оунэ — Высокогорная в Хабаровском крае

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 3

Торжества на месте укладки последнего "золотого" звена Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

© РИА Новости / Игорь Михалев
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2 из 3

Железнодорожный вокзал в городе Тында

© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 3
Часть магистрали пролегает вдоль озера Байкал, одного из самых глубоких и старейших озер в мире. Также вдоль БАМ расположены различные города и поселки, мосты, тоннели и другие инженерные сооружения. Это позволяет путешественникам познакомиться с историей и развитием региона.

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)

Кругобайкальская железная дорога — это участок Транссибирской магистрали, проходящий вокруг озера Байкал. Считается одним из самых живописных и интересных на протяжении всего Транссиба.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Кругобайкальская железная дорога – участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал

Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал

Кругобайкальская железная дорога – участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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1 из 3
© Depositphotos.com / avrutinКругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
© Depositphotos.com / avrutin
2 из 3
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Железнодорожные пути в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)

Железнодорожные пути в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге

Железнодорожные пути в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
3 из 3

Кругобайкальская железная дорога – участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
1 из 3
Кругобайкальская железная дорога
© Depositphotos.com / avrutin
2 из 3

Железнодорожные пути в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
3 из 3
Маршрут идет через природные пейзажи, и предоставляет панорамные виды на Байкал, горы, леса и водопады. Вдоль маршрута расположены исторические и архитектурные объекты — тоннели, виадуки, мосты и галереи, построенные в начале XX века.
На участке железной дороги работает паровоз "Шайба" — аттракцион исторических поездок для туристов.

Кудемская узкоколейная железная дорога

Это участок железнодорожного пути с узкой колеей (750 миллиметров) в Кудемском районе Архангельской области России, вошедший в рейтинг российского Forbes "Десять самых красивых железнодорожных маршрутов планеты".
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖДМагистраль Кудемской узкоколейной железной дороги
Магистраль Кудемской узкоколейной железной дороги
Магистраль Кудемской узкоколейной железной дороги
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
1 из 6
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Станция Белое ОзероСтанция Белое Озеро
Станция Белое Озеро
Станция Белое Озеро
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Станция Белое Озеро
2 из 6
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД

Кудемская узкоколейная железная дорога зимой

Магистраль Кудемской узкоколейной железной дороги

Кудемская узкоколейная железная дорога зимой

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
3 из 6
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД

Виды на Кудемской узкоколейной железной дороге

Магистраль Кудемской узкоколейной железной дороги

Виды на Кудемской узкоколейной железной дороге

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
4 из 6
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД

Поселки на Кудемской узкоколейной железной дороге

Магистраль Кудемской узкоколейной железной дороги

Поселки на Кудемской узкоколейной железной дороге

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
5 из 6
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД

Кудемская узкоколейная железная дорога

Магистраль Кудемской узкоколейной железной дороги

Кудемская узкоколейная железная дорога

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
6 из 6
Магистраль Кудемской узкоколейной железной дороги
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
1 из 6
Станция Белое Озеро
CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Станция Белое Озеро
2 из 6

Кудемская узкоколейная железная дорога зимой

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
3 из 6

Виды на Кудемской узкоколейной железной дороге

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
4 из 6

Поселки на Кудемской узкоколейной железной дороге

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
5 из 6

Кудемская узкоколейная железная дорога

CC BY-SA 3.0 / Leg29 / Кудемская УЖД
6 из 6
Поезд перевозит пассажиров в вагончиках и на открытых платформах, проезжая мимо лесных озер и дачных поселков. Узкоколейная железная дорога сохранила исторический и культурный характер и является интересным объектом для любителей железнодорожной архитектуры, туризма и истории.

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье

Железнодорожный путь начинается в поселке Гуамка Краснодарского края. Маршрут проходит по живописному Гуамскому ущелью на маленьком узкоколейном поезде. Туристы могут проехать только по маршруту длиной два километра, который начинается на окраине поселка Гуамка и заканчивается на станции "Урочище Монахово".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Корова с теленком в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

Прогулки по Гуамскому ущелью

Корова с теленком в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

Гуамское ущелье, узкоколейная железная дорога

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 4
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанк

Турист идет вдоль узкоколейной железной дороги, ведущей от поселка Мемзай в Гуамское ущелье

Турист идет вдоль узкоколейной железной дороги

Турист идет вдоль узкоколейной железной дороги, ведущей от поселка Мемзай в Гуамское ущелье

© РИА Новости / Николай Хижняк
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3 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4

Корова с теленком в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Турист идет вдоль узкоколейной железной дороги, ведущей от поселка Мемзай в Гуамское ущелье

© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
3 из 4

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье в Апшеронском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4
В советское время железная дорога использовалась для вывоза леса, сегодня — в туристических целях. В поезде транслируется аудиоэкскурсии об истории ущелья, строительства дороги и достопримечательностях. Из окна с одной стороны поезда видно отвесные скалы, с другой — горные речки с порогами.

Поезд "Жемчужина Кавказа"

Туристический поезд отправляется из Москвы и семь дней следует в Волгоград, проезжая по пути Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Грозный и Махачкалу.
© РИА Новости / Светлана БаеваПоезд "Жемчужина Кавказа" на перроне
Поезд Жемчужина Кавказа на перроне
Поезд "Жемчужина Кавказа" на перроне
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала в Махачкале.
Здание железнодорожного вокзала в Махачкале
Здание железнодорожного вокзала в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаДербент. Старый город
Дербент. Старый город
Дербент. Старый город
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Поезд "Жемчужина Кавказа" на перроне
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
Здание железнодорожного вокзала в Махачкале.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
2 из 3
Дербент. Старый город
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Этот состав идет с собственной программой и остановками. Из поезда (и на специальных остановках) можно увидеть Каспийское море, Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, реки и озера, горные каньоны и водопады, Сулакский каньон Дагестана, цитадель Нарын-Кала, поющий фонтан в Кисловодске, Нарзанную Галерею, один из старейших городов страны — Дербент.
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
ФПК запускает еще три туристических поезда
3 ноября, 17:29
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыпоездаБайкалАрхангельская областьКраснодарский крайРеспублика ДагестанДербент
 
 
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