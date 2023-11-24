Названы самые живописные российские железнодорожные направления

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны, в список попали Байкало-Амурская магистраль, маршрут "Жемчужины Кавказа", путь через Гуамское ущелье, сообщает Яндекс.Путешествия.Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ)Байкало-Амурская магистраль проходит через красивые ландшафты — таежные и хвойные леса, горы, амурскую равнину, а также пересекает крупнейшие сибирские реки — Лену, Ангару и другие.Заканчивается маршрут на Тихоокеанском побережье.Часть магистрали пролегает вдоль озера Байкал, одного из самых глубоких и старейших озер в мире. Также вдоль БАМ расположены различные города и поселки, мосты, тоннели и другие инженерные сооружения. Это позволяет путешественникам познакомиться с историей и развитием региона.Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)Кругобайкальская железная дорога — это участок Транссибирской магистрали, проходящий вокруг озера Байкал. Считается одним из самых живописных и интересных на протяжении всего Транссиба.Маршрут идет через природные пейзажи, и предоставляет панорамные виды на Байкал, горы, леса и водопады. Вдоль маршрута расположены исторические и архитектурные объекты — тоннели, виадуки, мосты и галереи, построенные в начале XX века.На участке железной дороги работает паровоз "Шайба" — аттракцион исторических поездок для туристов.Кудемская узкоколейная железная дорогаЭто участок железнодорожного пути с узкой колеей (750 миллиметров) в Кудемском районе Архангельской области России, вошедший в рейтинг российского Forbes "Десять самых красивых железнодорожных маршрутов планеты".Поезд перевозит пассажиров в вагончиках и на открытых платформах, проезжая мимо лесных озер и дачных поселков. Узкоколейная железная дорога сохранила исторический и культурный характер и является интересным объектом для любителей железнодорожной архитектуры, туризма и истории.Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущельеЖелезнодорожный путь начинается в поселке Гуамка Краснодарского края. Маршрут проходит по живописному Гуамскому ущелью на маленьком узкоколейном поезде. Туристы могут проехать только по маршруту длиной два километра, который начинается на окраине поселка Гуамка и заканчивается на станции "Урочище Монахово".В советское время железная дорога использовалась для вывоза леса, сегодня — в туристических целях. В поезде транслируется аудиоэкскурсии об истории ущелья, строительства дороги и достопримечательностях. Из окна с одной стороны поезда видно отвесные скалы, с другой — горные речки с порогами.Поезд "Жемчужина Кавказа"Туристический поезд отправляется из Москвы и семь дней следует в Волгоград, проезжая по пути Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Грозный и Махачкалу.Этот состав идет с собственной программой и остановками. Из поезда (и на специальных остановках) можно увидеть Каспийское море, Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, реки и озера, горные каньоны и водопады, Сулакский каньон Дагестана, цитадель Нарын-Кала, поющий фонтан в Кисловодске, Нарзанную Галерею, один из старейших городов страны — Дербент.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны, в список попали Байкало-Амурская магистраль, маршрут "Жемчужины Кавказа", путь через Гуамское ущелье, сообщает Яндекс.Путешествия.
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ)
Байкало-Амурская магистраль проходит через красивые ландшафты — таежные и хвойные леса, горы, амурскую равнину, а также пересекает крупнейшие сибирские реки — Лену, Ангару и другие.
Часть магистрали пролегает вдоль озера Байкал, одного из самых глубоких и старейших озер в мире. Также вдоль БАМ расположены различные города и поселки, мосты, тоннели и другие инженерные сооружения. Это позволяет путешественникам познакомиться с историей и развитием региона.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
Кругобайкальская железная дорога — это участок Транссибирской магистрали, проходящий вокруг озера Байкал. Считается одним из самых живописных и интересных на протяжении всего Транссиба.
Маршрут идет через природные пейзажи, и предоставляет панорамные виды на Байкал, горы, леса и водопады. Вдоль маршрута расположены исторические и архитектурные объекты — тоннели, виадуки, мосты и галереи, построенные в начале XX века.
На участке железной дороги работает паровоз "Шайба" — аттракцион исторических поездок для туристов.
Кудемская узкоколейная железная дорога
Это участок железнодорожного пути с узкой колеей (750 миллиметров) в Кудемском районе Архангельской области России, вошедший в рейтинг российского Forbes "Десять самых красивых железнодорожных маршрутов планеты".
Поезд перевозит пассажиров в вагончиках и на открытых платформах, проезжая мимо лесных озер и дачных поселков. Узкоколейная железная дорога сохранила исторический и культурный характер и является интересным объектом для любителей железнодорожной архитектуры, туризма и истории.
Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье
Железнодорожный путь начинается в поселке Гуамка Краснодарского края. Маршрут проходит по живописному Гуамскому ущелью на маленьком узкоколейном поезде. Туристы могут проехать только по маршруту длиной два километра, который начинается на окраине поселка Гуамка и заканчивается на станции "Урочище Монахово".
В советское время железная дорога использовалась для вывоза леса, сегодня — в туристических целях. В поезде транслируется аудиоэкскурсии об истории ущелья, строительства дороги и достопримечательностях. Из окна с одной стороны поезда видно отвесные скалы, с другой — горные речки с порогами.
Поезд "Жемчужина Кавказа"
Туристический поезд отправляется из Москвы и семь дней следует в Волгоград, проезжая по пути Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Грозный и Махачкалу.
Этот состав идет с собственной программой и остановками. Из поезда (и на специальных остановках) можно увидеть Каспийское море, Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, реки и озера, горные каньоны и водопады, Сулакский каньон Дагестана, цитадель Нарын-Кала, поющий фонтан в Кисловодске, Нарзанную Галерею, один из старейших городов страны — Дербент.
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