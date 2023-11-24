https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911533184.html

Около 650 вылетов выполнила санавиация Подмосковья в 2023 году

Около 650 вылетов выполнила санавиация Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2023

Около 650 вылетов выполнила санавиация Подмосковья в 2023 году

С начала 2023 года вертолеты санитарной авиации Московской области выполнили почти 650 вылетов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:48

2023-11-24T11:48

2023-11-24T11:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

подольск

светлана стригункова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911528743_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_cd071e997d9077ea6235853a1eae918e.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. С начала 2023 года вертолеты санитарной авиации Московской области выполнили почти 650 вылетов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье для транспортировки пострадавших в ДТП и других происшествиях, межбольничной эвакуации пациентов применяют вертолеты санитарной авиации. "Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения. С начала года вертолеты выполнили уже 643 вылета, что на 31 больше, чем за весь 2022 год", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном силами санитарной авиации доставляют пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

https://ria.ru/20231122/funktsionalnaya_diagnostika-1911179564.html

московская область (подмосковье)

красногорск

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, подольск, светлана стригункова