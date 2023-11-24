https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911533184.html
Около 650 вылетов выполнила санавиация Подмосковья в 2023 году
Около 650 вылетов выполнила санавиация Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2023
Около 650 вылетов выполнила санавиация Подмосковья в 2023 году
С начала 2023 года вертолеты санитарной авиации Московской области выполнили почти 650 вылетов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:48
2023-11-24T11:48
2023-11-24T11:48
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. С начала 2023 года вертолеты санитарной авиации Московской области выполнили почти 650 вылетов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье для транспортировки пострадавших в ДТП и других происшествиях, межбольничной эвакуации пациентов применяют вертолеты санитарной авиации. "Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения. С начала года вертолеты выполнили уже 643 вылета, что на 31 больше, чем за весь 2022 год", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном силами санитарной авиации доставляют пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
https://ria.ru/20231122/funktsionalnaya_diagnostika-1911179564.html
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московская область (подмосковье), красногорск, подольск, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Подольск, Светлана Стригункова