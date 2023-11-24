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Ефимов: в Москве открылся центр помощи по земельно-имущественным вопросам - РИА Новости, 24.11.2023
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11:10 24.11.2023 (обновлено: 11:16 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/nedvizhimost-1911456420.html
Ефимов: в Москве открылся центр помощи по земельно-имущественным вопросам
Ефимов: в Москве открылся центр помощи по земельно-имущественным вопросам - РИА Новости, 24.11.2023
Ефимов: в Москве открылся центр помощи по земельно-имущественным вопросам
Представители бизнеса и собственники объектов недвижимости смогут очно получить помощь по вопросам использования участков земли и городского нежилого фонда, это РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:10
2023-11-24T11:16
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Представители бизнеса и собственники объектов недвижимости смогут очно получить помощь по вопросам использования участков земли и городского нежилого фонда, это можно будет сделать в ИКЦ Госинспекции по недвижимости "ГИНЭТИКА ПОРЯДКА", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В 2019 году в дистанционном формате заработал данный Информационно-консультационный центр (ИКЦ). За этот период было проведено свыше 400 онлайн-мероприятий и более 80 тыс. консультаций в индивидуальном формате по вопросам земли и имущества."Центр стал востребованной площадкой для диалога с бизнесом и гражданами. Мы видим, что деятельность Госинспекции по недвижимости в этом направлении уже принесла результат: благодаря активной разъяснительной работе число нарушений системно снижается, с 2021 года их стало меньше на 27%. В новом офисе Центра предприниматели и собственники недвижимости смогут получить консультации в очном формате. Открытие площадки позволит увеличить количество консультаций в полтора раза", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в следующем году консультации проведут более 50 тыс. раз. Кроме того, в офисе будут проводить на 50% больше мероприятий для бизнеса и участников земельно-имущественных отношений. Ожидается, что в 2024 году будут организованы порядка 130 встреч.Посетители нового Центра смогут получать консультации в индивидуальном порядке, стать участниками круглых столов и конференций, а также принять участие в диалогах с экспертами.В свою очередь, начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров пояснил, что в решении земельно-имущественных вопросов работники этого Центра готовы оказать содействие и всестороннюю информподдержку.В пресс-службе отметили, что в данном офисе присутствуют демонстрационные экраны для презентаций. Также там есть зона ожидания с игрой "Найди самострой", комната для переговоров.Центр располагается по адресу: Мясницкий проезд, д.2/1. Обратиться в него можно также через электронную почту, отправив письмо на адрес: ikc_gin@mos.ru.Ранее Ефимов сообщал, что в столице наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в городской бюджет Москвы.
https://ria.ru/20231123/logisticheskiy_kompleks-1911181853.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в Москве открылся центр помощи по земельно-имущественным вопросам

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Представители бизнеса и собственники объектов недвижимости смогут очно получить помощь по вопросам использования участков земли и городского нежилого фонда, это можно будет сделать в ИКЦ Госинспекции по недвижимости "ГИНЭТИКА ПОРЯДКА", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В 2019 году в дистанционном формате заработал данный Информационно-консультационный центр (ИКЦ). За этот период было проведено свыше 400 онлайн-мероприятий и более 80 тыс. консультаций в индивидуальном формате по вопросам земли и имущества.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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"Центр стал востребованной площадкой для диалога с бизнесом и гражданами. Мы видим, что деятельность Госинспекции по недвижимости в этом направлении уже принесла результат: благодаря активной разъяснительной работе число нарушений системно снижается, с 2021 года их стало меньше на 27%. В новом офисе Центра предприниматели и собственники недвижимости смогут получить консультации в очном формате. Открытие площадки позволит увеличить количество консультаций в полтора раза", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что в следующем году консультации проведут более 50 тыс. раз. Кроме того, в офисе будут проводить на 50% больше мероприятий для бизнеса и участников земельно-имущественных отношений. Ожидается, что в 2024 году будут организованы порядка 130 встреч.
Посетители нового Центра смогут получать консультации в индивидуальном порядке, стать участниками круглых столов и конференций, а также принять участие в диалогах с экспертами.
В свою очередь, начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров пояснил, что в решении земельно-имущественных вопросов работники этого Центра готовы оказать содействие и всестороннюю информподдержку.
В пресс-службе отметили, что в данном офисе присутствуют демонстрационные экраны для презентаций. Также там есть зона ожидания с игрой "Найди самострой", комната для переговоров.
Центр располагается по адресу: Мясницкий проезд, д.2/1. Обратиться в него можно также через электронную почту, отправив письмо на адрес: ikc_gin@mos.ru.
Ранее Ефимов сообщал, что в столице наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в городской бюджет Москвы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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17 ноября, 18:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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