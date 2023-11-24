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Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос - РИА Новости, 24.11.2023
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10:13 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/nastroenie-1911505715.html
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос - РИА Новости, 24.11.2023
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос
Больше половины россиян (54%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, другого мнения придерживаются 40% опрошенных, свидетельствуют... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:13
2023-11-24T10:13
россия
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, другого мнения придерживаются 40% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Согласно результатам исследования, 54% назвали настроение среди своих родных, друзей, коллег, знакомых спокойным, в то время как 40% отметили тревожное состояние, затруднились с ответом 6%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 17–19 ноября среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фонд "общественное мнение", общество
Россия, Фонд "Общественное мнение", Общество
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос

ФОМ: 54% россиян заявили, что в их окружении преобладает спокойное настроение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПешеходы переходят улицу по наземному переходу в Москве
Пешеходы переходят улицу по наземному переходу в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пешеходы переходят улицу по наземному переходу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, другого мнения придерживаются 40% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
Согласно результатам исследования, 54% назвали настроение среди своих родных, друзей, коллег, знакомых спокойным, в то время как 40% отметили тревожное состояние, затруднились с ответом 6%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 17–19 ноября среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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