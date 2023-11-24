https://ria.ru/20231124/nastroenie-1911505715.html

Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос

Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос - РИА Новости, 24.11.2023

Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос

Больше половины россиян (54%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, другого мнения придерживаются 40% опрошенных, свидетельствуют... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:13

2023-11-24T10:13

2023-11-24T10:13

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, другого мнения придерживаются 40% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Согласно результатам исследования, 54% назвали настроение среди своих родных, друзей, коллег, знакомых спокойным, в то время как 40% отметили тревожное состояние, затруднились с ответом 6%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 17–19 ноября среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html

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россия, фонд "общественное мнение", общество