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Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава" - РИА Новости, 24.11.2023
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил пятнадцати многодетным мамам региональный почетный знак "Материнская слава", сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
смоленская область
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василий анохин
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СМОЛЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил пятнадцати многодетным мамам региональный почетный знак "Материнская слава", сообщает правительство региона. "В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, губернатор Василий Анохин вручил многодетным матерям региональную награду – почетный знак Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной", - говорится в сообщении. На сегодняшний день 426 смолянок удостоены этой награды. Губернатор отметил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным, что поддержка материнства, детства, семьи, особенно большой, многодетной - важнейшая задача государства. Семья - самая главная ценность в жизни, подчеркнул губернатор. По его словам, сегодня в Смоленской области проживает почти 7 тысяч семей, где воспитывают трех и более детей, и правительство региона поддерживает такие семьи. Обращаясь к награжденным многодетным мамам и членам их семей, Василий Анохин отметил, что их семьи – достойный пример для тех родителей, которые еще не решились стать многодетными. "Моя жена из многодетной семьи, у нее девять братьев и сестер. У нас пока двое. Но, видя, сколько времени моя жена уделяет воспитанию двоих детей, могу сказать, что быть матерью – это не только большая радость и счастье, но и великий труд, огромная ответственность", - сказал Василий Анохин. "Пусть самые добрые слова звучат в ваш адрес каждый день, дети всегда отвечают вам заботой и вниманием, радуют успехами и оправдывают надежды, а ваши дома наполняют душевное тепло и уют", - пожелал губернатор присутствующим в зале женщинам.
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"
СМОЛЕНСК, 24 ноя - РИА Новости.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил пятнадцати многодетным мамам региональный почетный знак "Материнская слава", сообщает правительство
региона.
"В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, губернатор Василий Анохин вручил многодетным матерям региональную награду – почетный знак Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной", - говорится в сообщении. На сегодняшний день 426 смолянок удостоены этой награды.
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Губернатор отметил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным
, что поддержка материнства, детства, семьи, особенно большой, многодетной - важнейшая задача государства. Семья - самая главная ценность в жизни, подчеркнул губернатор. По его словам, сегодня в Смоленской области проживает почти 7 тысяч семей, где воспитывают трех и более детей, и правительство региона поддерживает такие семьи.
Обращаясь к награжденным многодетным мамам и членам их семей, Василий Анохин отметил, что их семьи – достойный пример для тех родителей, которые еще не решились стать многодетными.
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"Моя жена из многодетной семьи, у нее девять братьев и сестер. У нас пока двое. Но, видя, сколько времени моя жена уделяет воспитанию двоих детей, могу сказать, что быть матерью – это не только большая радость и счастье, но и великий труд, огромная ответственность", - сказал Василий Анохин.
"Пусть самые добрые слова звучат в ваш адрес каждый день, дети всегда отвечают вам заботой и вниманием, радуют успехами и оправдывают надежды, а ваши дома наполняют душевное тепло и уют", - пожелал губернатор присутствующим в зале женщинам.
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