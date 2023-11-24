Рейтинг@Mail.ru
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава" - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
 
20:02 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/nagrada-1911731875.html
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава" - РИА Новости, 24.11.2023
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил пятнадцати многодетным мамам региональный почетный знак "Материнская слава", сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911730211_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9e6e2c75c80c29d5fc2d1926b4b86925.jpg
СМОЛЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил пятнадцати многодетным мамам региональный почетный знак "Материнская слава", сообщает правительство региона. "В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, губернатор Василий Анохин вручил многодетным матерям региональную награду – почетный знак Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной", - говорится в сообщении. На сегодняшний день 426 смолянок удостоены этой награды. Губернатор отметил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным, что поддержка материнства, детства, семьи, особенно большой, многодетной - важнейшая задача государства. Семья - самая главная ценность в жизни, подчеркнул губернатор. По его словам, сегодня в Смоленской области проживает почти 7 тысяч семей, где воспитывают трех и более детей, и правительство региона поддерживает такие семьи. Обращаясь к награжденным многодетным мамам и членам их семей, Василий Анохин отметил, что их семьи – достойный пример для тех родителей, которые еще не решились стать многодетными. "Моя жена из многодетной семьи, у нее девять братьев и сестер. У нас пока двое. Но, видя, сколько времени моя жена уделяет воспитанию двоих детей, могу сказать, что быть матерью – это не только большая радость и счастье, но и великий труд, огромная ответственность", - сказал Василий Анохин. "Пусть самые добрые слова звучат в ваш адрес каждый день, дети всегда отвечают вам заботой и вниманием, радуют успехами и оправдывают надежды, а ваши дома наполняют душевное тепло и уют", - пожелал губернатор присутствующим в зале женщинам.
https://ria.ru/20231115/vypuskniki-1909682509.html
https://ria.ru/20231023/finansirovanie-1904792039.html
https://ria.ru/20231102/granty-1907057912.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911730211_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d1eb0bd4f7f935b37fe41aedc5dd82f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"

Смоленский губернатор вручил 15 многодетным мамам знак "Материнская слава"

© Фото : Правительство Смоленской областиВасилий Анохин вручил многодетным мамам почетный знак "Материнская слава"
Василий Анохин вручил многодетным мамам почетный знак Материнская слава - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Правительство Смоленской области
Василий Анохин вручил многодетным мамам почетный знак "Материнская слава". Архивное фото
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил пятнадцати многодетным мамам региональный почетный знак "Материнская слава", сообщает правительство региона.
"В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, губернатор Василий Анохин вручил многодетным матерям региональную награду – почетный знак Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной", - говорится в сообщении. На сегодняшний день 426 смолянок удостоены этой награды.
Девушки на смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Анохин: Смоленская область ожидает роста числа выпускников колледжей
15 ноября, 19:49
Губернатор отметил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным, что поддержка материнства, детства, семьи, особенно большой, многодетной - важнейшая задача государства. Семья - самая главная ценность в жизни, подчеркнул губернатор. По его словам, сегодня в Смоленской области проживает почти 7 тысяч семей, где воспитывают трех и более детей, и правительство региона поддерживает такие семьи.
Обращаясь к награжденным многодетным мамам и членам их семей, Василий Анохин отметил, что их семьи – достойный пример для тех родителей, которые еще не решились стать многодетными.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз
23 октября, 19:55
"Моя жена из многодетной семьи, у нее девять братьев и сестер. У нас пока двое. Но, видя, сколько времени моя жена уделяет воспитанию двоих детей, могу сказать, что быть матерью – это не только большая радость и счастье, но и великий труд, огромная ответственность", - сказал Василий Анохин.
"Пусть самые добрые слова звучат в ваш адрес каждый день, дети всегда отвечают вам заботой и вниманием, радуют успехами и оправдывают надежды, а ваши дома наполняют душевное тепло и уют", - пожелал губернатор присутствующим в зале женщинам.
Вид на Успенский собор в Смоленске - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области
2 ноября, 20:54
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала