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В Мордовии собрали более двух миллионов тонн зерна, заявил Здунов - РИА Новости, 24.11.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
19:43 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911728443.html
В Мордовии собрали более двух миллионов тонн зерна, заявил Здунов
В Мордовии собрали более двух миллионов тонн зерна, заявил Здунов - РИА Новости, 24.11.2023
В Мордовии собрали более двух миллионов тонн зерна, заявил Здунов
Более 2 миллионов тонн зерна собрано в этом году в Мордовии, рекорд установлен и по сбору зеленого горошка, заявил глава региона Артем Здунов. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:43
2023-11-24T19:43
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Более 2 миллионов тонн зерна собрано в этом году в Мордовии, рекорд установлен и по сбору зеленого горошка, заявил глава региона Артем Здунов. Глава Мордовии в пятницу выступил с посланием Государственному собранию республики. "Одной из важнейших отраслей экономики, которая вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны, является сельское хозяйство. В этом году в Мордовии впервые собрано более двух миллионов тонн зерна. Это абсолютный рекорд. Второй год подряд Мордовия бьёт рекорд и по сбору зеленого горошка. Достойные результаты у наших свекловодов – собран 1 миллион тонн сахарной свёклы. Наращиваются объемы импортозамещения и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс", - сказал Здунов. По его словам, Мордовия стабильно удерживает лидирующие позиции по производству основных видов продукции. Так, в 2023 году планируется произвести не менее 445 тысяч тонн мяса скота и птицы. Производство молока в этом году составит 529 тысяч тонн с темпом роста почти 106%. Производство яиц - более полутора миллиардов штук. "Сегодня мы полностью обеспечиваем себя продуктами питания. Доля отгруженной за пределы региона продукции по некоторым позициям составляет до 80%", - подчеркнул глава республики. Он отметил, что Мордовия сохраняет одну из самых доступных по стоимости потребительских корзин. "Это основа для стабильных цен на продукты питания для жителей республики. Прошу наших аграриев проявить здесь социальную ответственность и продолжить взвешенную ценовую политику на товары местного производства, как это было и раньше. Одновременно с поддержкой агрохолдингов будем развивать малые формы хозяйствования. Они должны развиваться параллельно, благополучно уживаться на рынке. Агрохолдинги – основа нашей налоговой базы, укрепления бюджетного и производственного потенциала, а малые формы – инструмент поддержки фермерства, предпринимательства и повышения занятости на селе", - сказал Здунов.
https://ria.ru/20231124/promyshlennost-1911685664.html
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республика мордовия, артем здунов
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов
В Мордовии собрали более двух миллионов тонн зерна, заявил Здунов

Здунов: в Мордовии собрали более двух миллионов тонн зерна, установив рекорд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Более 2 миллионов тонн зерна собрано в этом году в Мордовии, рекорд установлен и по сбору зеленого горошка, заявил глава региона Артем Здунов.
Глава Мордовии в пятницу выступил с посланием Государственному собранию республики.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Глава Мордовии заявил о подъеме в промышленности региона
Вчера, 17:32
"Одной из важнейших отраслей экономики, которая вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны, является сельское хозяйство. В этом году в Мордовии впервые собрано более двух миллионов тонн зерна. Это абсолютный рекорд. Второй год подряд Мордовия бьёт рекорд и по сбору зеленого горошка. Достойные результаты у наших свекловодов – собран 1 миллион тонн сахарной свёклы. Наращиваются объемы импортозамещения и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс", - сказал Здунов.
По его словам, Мордовия стабильно удерживает лидирующие позиции по производству основных видов продукции. Так, в 2023 году планируется произвести не менее 445 тысяч тонн мяса скота и птицы. Производство молока в этом году составит 529 тысяч тонн с темпом роста почти 106%. Производство яиц - более полутора миллиардов штук. "Сегодня мы полностью обеспечиваем себя продуктами питания. Доля отгруженной за пределы региона продукции по некоторым позициям составляет до 80%", - подчеркнул глава республики.
Он отметил, что Мордовия сохраняет одну из самых доступных по стоимости потребительских корзин. "Это основа для стабильных цен на продукты питания для жителей республики. Прошу наших аграриев проявить здесь социальную ответственность и продолжить взвешенную ценовую политику на товары местного производства, как это было и раньше. Одновременно с поддержкой агрохолдингов будем развивать малые формы хозяйствования. Они должны развиваться параллельно, благополучно уживаться на рынке. Агрохолдинги – основа нашей налоговой базы, укрепления бюджетного и производственного потенциала, а малые формы – инструмент поддержки фермерства, предпринимательства и повышения занятости на селе", - сказал Здунов.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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Вчера, 17:07
 
Республика МордовияРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
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