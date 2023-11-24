https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911676557.html

Глава Мордовии рассказал о поддержке СВО властями, волонтерами и молодежью

Глава Мордовии рассказал о поддержке СВО властями, волонтерами и молодежью - РИА Новости, 24.11.2023

Глава Мордовии рассказал о поддержке СВО властями, волонтерами и молодежью

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о результатах работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей и поблагодарил за помощь волонтеров в РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:07

2023-11-24T17:07

2023-11-24T17:07

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600404930_0:51:1080:659_1920x0_80_0_0_24aee4bb3a8e29b39adacc6f98188ca8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о результатах работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей и поблагодарил за помощь волонтеров в ходе послания госсобранию республики. Глава региона сообщил, что за время СВО 123 уроженца республики награждены орденом Мужества, 27 - медалью "За отвагу", трое - медалью Суворова, пять человек - медалью Жукова. Уроженец Мордовии Давид Малыйкин удостоен звания "Герой России". "Благотворительность, добровольчество стали нормой жизни для владельцев бизнеса, директоров предприятий, трудовых коллективов, общественно-религиозных объединений и сотен тысяч граждан. Каждая отправленная посылка, каждая теплая вещь, снаряжение и оборудование – является вкладом в нашу общую Победу. Напоминает нашим ребятам, что их любят и ждут дома, что их поддерживает вся Мордовия. Хочу поблагодарить каждого, кто не остался в стороне", - сказал Здунов. Он отметил, что среди волонтеров много молодежи - добровольцы штаба "#МыВместе", Общероссийского народного фронта, "Молодой гвардии" партии "Единая Россия", которые работают в пунктах временного размещения, на телефонах горячей линии, навещают семьи участников СВО. Участники "Движения Первых" организуют в школах волонтерские отряды для сбора посылок в зону СВО, в их активе уже более 20 тонн гуманитарной помощи. "На постоянном контроле у нас находится исполнение всех решений президента по поддержке ветеранов боевых действий, военнослужащих и членов их семей. Работаем в тесном контакте с Фондом "Защитники Отечества" и военкоматом. На каждую семью составлен социальный паспорт, в проактивном режиме уточняем возникающие потребности. Помогаем не только по регламенту, но и в житейских, бытовых вопросах – отремонтировать крышу, поправить забор, закупить дров, заменить газовое оборудование, отвести ребенка в школу или спортивную секцию", - заявил глава региона. Он отметил, что на республиканском уровне принят пакет дополнительных мер поддержки, среди которых бесплатное питание в школах, путевки в лагеря для детей военнослужащих, внеочередное медицинское и социальное обслуживание их родителей, ряд налоговых льгот для семей участников СВО. "Мордовия оказывает шефскую помощь Каланчакскому округу Херсонской области. Есть план работ по восстановлению социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры. Бригады наших врачей на регулярной основе выезжают в подшефный район для проведения операций, диспансеризации и вакцинации местного населения. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество республики, всех, кто участвует в этой работе", - отметил глава Мордовии.

https://ria.ru/20231118/dokhody-1910288757.html

https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908200166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, республика мордовия