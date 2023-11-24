https://ria.ru/20231124/minomety-1911483887.html

Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении

Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении - РИА Новости, 24.11.2023

Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении

Министерство обороны РФ показало кадры работы расчета 82-милиметрового миномета "Поднос" на купянском направлении. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T07:13

2023-11-24T07:13

2023-11-24T07:13

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры работы расчета 82-милиметрового миномета "Поднос" на купянском направлении. В 30-секундном ролике показано, как военные РФ производят несколько минометных выстрелов, после чего успешно маскируют позицию. Цель, по которой велся огонь, была обнаружена беспилотниками разведывательного подразделения группировки войск "Запад". Отмечается, что минометные расчеты могут работать как с укрепленных позиций, так и с неподготовленных. Подчеркивается, что габариты "Подноса" позволяют перемещать орудие в разобранном виде расчетом из четырех военных. Максимальная дальность стрельбы миномета - шесть километров. "Работаем мы часто... Цели дает разведка, работаем по наводке. Мы быстро работаем, быстро сворачиваемся. "Ответочки", бывает, прилетают, но уже после сворачивания", - констатирует наводчик минометного расчета Олег.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911481393.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф