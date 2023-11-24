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Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/minomety-1911483887.html
Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении
Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении - РИА Новости, 24.11.2023
Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении
Министерство обороны РФ показало кадры работы расчета 82-милиметрового миномета "Поднос" на купянском направлении. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T07:13
2023-11-24T07:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры работы расчета 82-милиметрового миномета "Поднос" на купянском направлении. В 30-секундном ролике показано, как военные РФ производят несколько минометных выстрелов, после чего успешно маскируют позицию. Цель, по которой велся огонь, была обнаружена беспилотниками разведывательного подразделения группировки войск "Запад". Отмечается, что минометные расчеты могут работать как с укрепленных позиций, так и с неподготовленных. Подчеркивается, что габариты "Подноса" позволяют перемещать орудие в разобранном виде расчетом из четырех военных. Максимальная дальность стрельбы миномета - шесть километров. "Работаем мы часто... Цели дает разведка, работаем по наводке. Мы быстро работаем, быстро сворачиваемся. "Ответочки", бывает, прилетают, но уже после сворачивания", - констатирует наводчик минометного расчета Олег.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911481393.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении

Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ
Боевая работа расчета 82-мм миномета Поднос по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры работы расчета 82-милиметрового миномета "Поднос" на купянском направлении.
В 30-секундном ролике показано, как военные РФ производят несколько минометных выстрелов, после чего успешно маскируют позицию. Цель, по которой велся огонь, была обнаружена беспилотниками разведывательного подразделения группировки войск "Запад".
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Отмечается, что минометные расчеты могут работать как с укрепленных позиций, так и с неподготовленных. Подчеркивается, что габариты "Подноса" позволяют перемещать орудие в разобранном виде расчетом из четырех военных. Максимальная дальность стрельбы миномета - шесть километров.
"Работаем мы часто... Цели дает разведка, работаем по наводке. Мы быстро работаем, быстро сворачиваемся. "Ответочки", бывает, прилетают, но уже после сворачивания", - констатирует наводчик минометного расчета Олег.
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