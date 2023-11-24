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Опрос: почти половина жителей США считают американскую мечту недосягаемой
Опрос: почти половина жителей США считают американскую мечту недосягаемой - РИА Новости, 24.11.2023
Опрос: почти половина жителей США считают американскую мечту недосягаемой
Почти половина американцев считает, что американская мечта неосуществима, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:49
2023-11-24T12:49
2023-11-24T12:49
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти половина американцев считает, что американская мечта неосуществима, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal совместно с исследовательским центром NORC. Американская мечта представляет собой совокупность идеалов жителей США, а именно представительной демократии, свободы и равенства. Согласно данной концепции, свобода трактуется как возможность индивидуального процветания и успеха, а также как социальная мобильность благодаря упорному труду. Одним из воплощений "американской мечты" считается владение частным домом. Согласно данным опроса, 45% жителей США считают, что американская мечта неосуществима, их число стабильно растет с 2016 года, когда оно составляло 43%. В то же время число американцев, которые полагают, что американская мечта всегда была лишь иллюзией, выросло в три раза с 2016 года, сейчас это почти каждый пятый житель США (18% респондентов). Наиболее скептично к американской мечте отнеслись женщины: только 28% респондентов женского пола поддерживают веру в нее. Тем не менее, американцы в возрасте 65 лет и старше в основном (48%) верят в концепцию. Опрос проводился 19-24 октября среди 1163 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.
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в мире, сша
Опрос: почти половина жителей США считают американскую мечту недосягаемой
WSJ: 45% жителей США считают, что американская мечта неосуществима
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Почти половина американцев считает, что американская мечта неосуществима, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal
совместно с исследовательским центром NORC.
Американская мечта представляет собой совокупность идеалов жителей США
, а именно представительной демократии, свободы и равенства. Согласно данной концепции, свобода трактуется как возможность индивидуального процветания и успеха, а также как социальная мобильность благодаря упорному труду. Одним из воплощений "американской мечты" считается владение частным домом.
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Согласно данным опроса, 45% жителей США считают, что американская мечта неосуществима, их число стабильно растет с 2016 года, когда оно составляло 43%.
В то же время число американцев, которые полагают, что американская мечта всегда была лишь иллюзией, выросло в три раза с 2016 года, сейчас это почти каждый пятый житель США (18% респондентов).
Наиболее скептично к американской мечте отнеслись женщины: только 28% респондентов женского пола поддерживают веру в нее. Тем не менее, американцы в возрасте 65 лет и старше в основном (48%) верят в концепцию.
Опрос проводился 19-24 октября среди 1163 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.
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