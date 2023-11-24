https://ria.ru/20231124/mechta-1911548961.html

Опрос: почти половина жителей США считают американскую мечту недосягаемой

Опрос: почти половина жителей США считают американскую мечту недосягаемой - РИА Новости, 24.11.2023

Опрос: почти половина жителей США считают американскую мечту недосягаемой

Почти половина американцев считает, что американская мечта неосуществима, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:49

2023-11-24T12:49

2023-11-24T12:49

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти половина американцев считает, что американская мечта неосуществима, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal совместно с исследовательским центром NORC. Американская мечта представляет собой совокупность идеалов жителей США, а именно представительной демократии, свободы и равенства. Согласно данной концепции, свобода трактуется как возможность индивидуального процветания и успеха, а также как социальная мобильность благодаря упорному труду. Одним из воплощений "американской мечты" считается владение частным домом. Согласно данным опроса, 45% жителей США считают, что американская мечта неосуществима, их число стабильно растет с 2016 года, когда оно составляло 43%. В то же время число американцев, которые полагают, что американская мечта всегда была лишь иллюзией, выросло в три раза с 2016 года, сейчас это почти каждый пятый житель США (18% респондентов). Наиболее скептично к американской мечте отнеслись женщины: только 28% респондентов женского пола поддерживают веру в нее. Тем не менее, американцы в возрасте 65 лет и старше в основном (48%) верят в концепцию. Опрос проводился 19-24 октября среди 1163 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20231121/bayden-1910871439.html

https://ria.ru/20231016/ssha-1903048965.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша