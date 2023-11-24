https://ria.ru/20231124/liviya-1911468713.html

Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции

Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции - РИА Новости, 24.11.2023

Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции

Спикер палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех рассчитывает на встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом до конца этого года, об этом политик... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T00:06

2023-11-24T00:06

2023-11-24T00:06

в мире

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ливия

триполи

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муаммар каддафи

халифа хафтар

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БЕНГАЗИ, 24 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех рассчитывает на встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом до конца этого года, об этом политик заявил в интервью РИА Новости. По словам Салеха, отношения между востоком Ливии и Турцией заметно улучшились. Он отметил, что уже посещал Анкару, где проводил встречи с руководителями турецкого парламента, а также встречался с Эрдоганом. "Сейчас у меня есть приглашение посетить Турцию, даты (визита) пока нет, но он состоится в ближайшие дни… Мне прислали приглашение от парламента Турции, так что есть вероятность, что я посещу Турцию и мы встретимся с президента в течение следующих двух недель, до конца этого года", - сказал Агила Салех. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911467615.html

https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911460108.html

турция

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триполи

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в мире, турция, ливия, триполи, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар