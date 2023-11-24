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Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции - РИА Новости, 24.11.2023
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00:06 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/liviya-1911468713.html
Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции
Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции - РИА Новости, 24.11.2023
Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции
Спикер палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех рассчитывает на встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом до конца этого года, об этом политик... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T00:06
2023-11-24T00:06
в мире
турция
ливия
триполи
фатхи башага
муаммар каддафи
халифа хафтар
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БЕНГАЗИ, 24 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех рассчитывает на встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом до конца этого года, об этом политик заявил в интервью РИА Новости. По словам Салеха, отношения между востоком Ливии и Турцией заметно улучшились. Он отметил, что уже посещал Анкару, где проводил встречи с руководителями турецкого парламента, а также встречался с Эрдоганом. "Сейчас у меня есть приглашение посетить Турцию, даты (визита) пока нет, но он состоится в ближайшие дни… Мне прислали приглашение от парламента Турции, так что есть вероятность, что я посещу Турцию и мы встретимся с президента в течение следующих двух недель, до конца этого года", - сказал Агила Салех. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911467615.html
https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911460108.html
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в мире, турция, ливия, триполи, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар
В мире, Турция, Ливия, Триполи, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар
Спикер парламента Ливии рассчитывает встретиться с президентом Турции

Спикер парламента Ливии рассчитывает до конца года встретиться с Эрдоганом

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Палаты депутатов Ливии Акила Салех
Председатель Палаты депутатов Ливии Акила Салех - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Председатель Палаты депутатов Ливии Акила Салех. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 24 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех рассчитывает на встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом до конца этого года, об этом политик заявил в интервью РИА Новости.
По словам Салеха, отношения между востоком Ливии и Турцией заметно улучшились. Он отметил, что уже посещал Анкару, где проводил встречи с руководителями турецкого парламента, а также встречался с Эрдоганом.
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"Сейчас у меня есть приглашение посетить Турцию, даты (визита) пока нет, но он состоится в ближайшие дни… Мне прислали приглашение от парламента Турции, так что есть вероятность, что я посещу Турцию и мы встретимся с президента в течение следующих двух недель, до конца этого года", - сказал Агила Салех.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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