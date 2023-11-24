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Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey - РИА Новости, 24.11.2023
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14:54 24.11.2023 (обновлено: 15:45 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/konferentsiya-1911617919.html
Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey
Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey - РИА Новости, 24.11.2023
Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey
Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта, которая проходит в рамках конференции AI Journey, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:54
2023-11-24T15:45
технологии
владимир путин
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта, которая проходит в рамках конференции AI Journey, сообщил корреспондент РИА Новости. Также президент примет участие в пленарном заседании, которое носит название "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на конференции ожидаются интересные выступления и дискуссии с участием представителей таких областей, как медицина и образование. Кроме того, выступят сотрудники Сбербанка, так как эта компания — один из флагманов в работе над искусственным интеллектом в России.AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Конференция посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.Перед гостями выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.
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технологии, владимир путин, москва
Технологии, Владимир Путин, Москва
Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey

Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта, которая проходит в рамках конференции AI Journey, сообщил корреспондент РИА Новости.
Также президент примет участие в пленарном заседании, которое носит название "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на конференции ожидаются интересные выступления и дискуссии с участием представителей таких областей, как медицина и образование. Кроме того, выступят сотрудники Сбербанка, так как эта компания — один из флагманов в работе над искусственным интеллектом в России.
AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Конференция посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.
Перед гостями выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.
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ТехнологииВладимир ПутинМосква
 
 
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