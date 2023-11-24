Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey
Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey в Москве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта, которая проходит в рамках конференции AI Journey, сообщил корреспондент РИА Новости.
Также президент примет участие в пленарном заседании, которое носит название "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на конференции ожидаются интересные выступления и дискуссии с участием представителей таких областей, как медицина и образование. Кроме того, выступят сотрудники Сбербанка, так как эта компания — один из флагманов в работе над искусственным интеллектом в России.
AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Конференция посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.