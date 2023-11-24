https://ria.ru/20231124/konferentsiya-1911617919.html

Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey

Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey - РИА Новости, 24.11.2023

Путин приехал на выставку разработок ИИ на конференции AI Journey

Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта, которая проходит в рамках конференции AI Journey, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:54

2023-11-24T14:54

2023-11-24T15:45

технологии

владимир путин

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта, которая проходит в рамках конференции AI Journey, сообщил корреспондент РИА Новости. Также президент примет участие в пленарном заседании, которое носит название "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на конференции ожидаются интересные выступления и дискуссии с участием представителей таких областей, как медицина и образование. Кроме того, выступят сотрудники Сбербанка, так как эта компания — один из флагманов в работе над искусственным интеллектом в России.AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Конференция посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.Перед гостями выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

https://ria.ru/20231124/ii-1911506924.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, владимир путин, москва