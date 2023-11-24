https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html

Пашинян назвал возвращение армян в Карабах пока невозможным

Пашинян назвал возвращение армян в Карабах пока невозможным - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян назвал возвращение армян в Карабах пока невозможным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает пока нереальным возвращение армян в Нагорный Карабах. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:00

2023-11-24T15:00

2023-11-24T15:00

в мире

нагорный карабах

армения

азербайджан

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает пока нереальным возвращение армян в Нагорный Карабах. "Если вы имеете в виду возвращение в Нагорный Карабах наших братьев и сестер, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, то эта тема обсуждается на разных площадках, в том числе международных. По поводу этой темы - я, участвуя в обсуждениях и анализируя, считаю такое возвращение на сегодняшний день нереальным", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан. По его мнению, ситуация после 19 сентября, заставившая армян покинуть Карабах, "атмосфера и политика этнической чистки" не изменилась. "И если бы было реально их возвращение, то они бы не покинули Карабах", - сказал Пашинян. Он добавил, что в этих условиях надеется на полноценное участие армян Карабаха в жизни армянского общества. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а Пашинян в итоге заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе