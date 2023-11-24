https://ria.ru/20231124/kamchatka-1911484052.html

Угроза схода лавин объявлена на Камчатке

Угроза схода лавин объявлена на Камчатке - РИА Новости, 24.11.2023

Угроза схода лавин объявлена на Камчатке

Угроза схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за мощного снегопада, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:09

2023-11-24T12:09

2023-11-24T12:09

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Угроза схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за мощного снегопада, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "В период с 25 по 27 ноября включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Сегодня в Петропавловске-Камчатском из-за мощного циклона отменены занятия второй смены всех общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. В городе идет сильный снегопад, ветер достигает в порывах 20 метров в секунду и более. Мощный циклон накрыл южные районы Камчатки в ночь на 24 ноября. В течение дня стихия продолжит распространятся на север и уже 25 ноября ночью накроет весь край.

https://ria.ru/20231120/kamchatka-1910512910.html

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новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)