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Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
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Наука
 
15:39 24.11.2023 (обновлено: 15:58 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/kadry-1911644476.html
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:39
2023-11-24T15:58
наука
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта."Нужно существенно расширить подготовку кадров сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить лидерам первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ и Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты и Сколтех", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Президент также предложил вузам с высоким рейтингом альянса уже к 1 сентября 2024 года расширить свои программы магистратуры и аспирантуры на подготовку кадров именно в области разработки технологий искусственного интеллекта, а также дополнительно за счет федерального бюджета увеличить прием студентов на базовые программы в области искусственного интеллекта.
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владимир путин, россия, технологии
Наука, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ

Путин: нужно существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Программист за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта.
"Нужно существенно расширить подготовку кадров сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить лидерам первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ и Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты и Сколтех", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Президент также предложил вузам с высоким рейтингом альянса уже к 1 сентября 2024 года расширить свои программы магистратуры и аспирантуры на подготовку кадров именно в области разработки технологий искусственного интеллекта, а также дополнительно за счет федерального бюджета увеличить прием студентов на базовые программы в области искусственного интеллекта.
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НаукаВладимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
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