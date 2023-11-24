https://ria.ru/20231124/kadry-1911644476.html
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:39
2023-11-24T15:39
2023-11-24T15:58
наука
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо существенно расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта."Нужно существенно расширить подготовку кадров сильнейших ученых-разработчиков. Такую задачу необходимо ставить лидерам первого рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это Высшая школа экономики, МФТИ и Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты и Сколтех", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Президент также предложил вузам с высоким рейтингом альянса уже к 1 сентября 2024 года расширить свои программы магистратуры и аспирантуры на подготовку кадров именно в области разработки технологий искусственного интеллекта, а также дополнительно за счет федерального бюджета увеличить прием студентов на базовые программы в области искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20231124/skazka-1911641994.html
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владимир путин, россия, технологии
Наука, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин призвал существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ
Путин: нужно существенно расширить подготовку кадров в сфере ИИ