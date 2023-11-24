https://ria.ru/20231124/izrail-1911681340.html

МИД Турции: Израиль не хочет решать конфликт по принципу двух государств

МИД Турции: Израиль не хочет решать конфликт по принципу двух государств - РИА Новости, 24.11.2023

МИД Турции: Израиль не хочет решать конфликт по принципу двух государств

Израиль стремится свести к нулю возможность решения палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:19

2023-11-24T17:19

2023-11-24T17:19

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Израиль стремится свести к нулю возможность решения палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан. "Израиль на институциональном уровне занимается дезинформацией с 7 октября, пытаясь убедить мир, скрывая истину. Цель дезинформации в связи с нынешним кризисом - оправдать убийство более 14 тысяч палестинцев, из них шести тысяч детей, с напоминающей средневековье жестокостью, заявив о якобы самообороне", - заявил он на международном саммите стратегической коммуникации Stratcom. По словам турецкого министра, по этой причине Израиль наносит удары по больницам и медцентрам, утверждая, что под ними есть туннели, а потом перекладывает вину на других. "Но основной фокус внимания в этой истории связан с тем, что Израиль этими действиями пытается скрыть оккупацию Иерусалима, Западного берега и Газы и сводит к нулю решение на основе принципа двух государств", - подчеркнул Фидан. Также в речи он назвал стратегической ошибкой США поддержку признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" якобы с целью борьбы против боевиков "Исламского государства"*. "Мы ожидаем от союзников, что они не будут делать различий между террористами при борьбе с ними", - сказал Фидан. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита также обратил внимание, что в результате израильских атак были убиты 64 журналиста. По его словам, ряд западных СМИ даже после убийства их коллег израильскими военными продолжают однобоко освещать конфликт, симпатизируя Израилю. На саммите, центральной темой которого стала борьба с гибридными угрозами, выступят более 60 спикеров из 30 стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.*Запрещенная в РФ террористическая группировка

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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израиль, в мире, хакан фидан, турция, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году